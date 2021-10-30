Ентоні Гопкінс та Енн Гетевей на фото зі знімального майданчика кінокартини "Час Армагеддону"

У Нью-Йорку розпочались зйомки драматичного фільму "Час Армагеддону". У мережі з'явились фотографії акторів на знімальному майданчику Енн Гетевей та Ентоні Гопкінса.

На головні ролі для фільму спочатку були затверджені Роберт Де Ніро, Оскар Айзек, Дональд Сазерленд та Кейт Бланшетт. Для остаточних зйомок акторський склад змінився, тож тепер у кінокартині зіграють Ентоні Гопкінс, Джеремі Стронг та Енн Гетевей. Режисером стрічки "Час Армагеддону" став Джеймс Грей ("До зірок", "Загублене місто Z").

Не пропустіть Серіал місяця на Netflix: "Покоївка" – чому шоу варто переглянути кожному та кожній

У фільмі також з'являться нові зірки Голлівуду:

Майкл Бенкс Репета ("Країна Лавкрафта", "Дядько Френк"),

Джейлін Вебб ("Роки чудес"),

Райан Селл (бродвейський "Чарлі та шоколадна фабрика").

Судячи з фотографій залаштунків, Енн Гетевей змінила зачіску на коротку стрижку. Ентоні Гопкінса зловили на фото у темно-сірому пальто та у костюмі з червоною краваткою. На спільному фото виглядало так, ніби Гетевей гратиме доньку персонажа Гопкінса.

Деталі про сюжет картини наразі не відомі. Єдине, що ми знаємо, так це те, що фільм "Час Армагеддону" натхненний життям режисера стрічки – Джеймса Грея. Тож на нас чекає історія героя, який виріс у Квінсі. Дія фільму відбувається в Америці до Рейгана у 70-их.



Ентоні Гопкінс та Майкл Бенкс Репета / Фото з Getty Images



Ентоні Гопкінс / Фото з Getty Images



Ентоні Гопкінс / Фото з Getty Images



Енн Гетевей, Ентоні Гопкінс, Майкл Бенкс Репета / Фото з Getty Images