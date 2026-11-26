Сьогодні Ентоні Гопкінс – один із найавторитетніших акторів світового кінематографа, володар двох "Оскарів" та справжня легенда Голлівуду. Однак ще пів століття тому він мав зовсім інший вигляд – густе темне волосся, молоде обличчя та той самий проникливий погляд, який згодом стане його візитівкою.

Як повідомляє 24 Канал, наприкінці 70-х років Ентоні Гопкінсу було 40 років. На той момент він уже мав солідний акторський досвід, працював у театрі, знімався в кіно та на телебаченні. Щоправда, до свого головного голлівудського тріумфу йому ще належало пройти чималий шлях.

У 70-х роках актор з'являвся переважно у драматичних та історичних проєктах. Серед його помітних робіт того періоду – "Молодий Вінстон", "Війна і мир", "Міст надто далеко" та психологічний трилер "Магія".

Гопкінс не був типовим голлівудським красенем, за яким закріплювали амплуа романтичного героя. Натомість він вирізнявся природною харизмою, стриманою британською елегантністю та вмінням привертати увагу навіть без зайвих слів.

Чим займається Ентоні Гопкінс зараз

Нині 88-річний актор навіть не думає остаточно прощатися з кінематографом. Поки чимало його колег уже давно насолоджуються заслуженим відпочинком, Гопкінс продовжує працювати, опановувати нові образи та дивувати шанувальників.

У 2021 році він отримав другий "Оскар" за роль у драмі "Батько". На той момент акторові було 83 роки, завдяки чому він став найстаршим лауреатом премії в акторських категоріях.

Поза знімальним майданчиком Гопкінс захоплюється живописом, грає на фортепіано, пише музику та активно веде соціальні мережі. Там він нерідко демонструє почуття гумору, танцює та ділиться моментами повсякденного життя.

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