Епічна історія "Абатства Даунтон" отримала український трейлер: чи вразить улюблена екранізація

Компанія B&H Film Distribution Company презентувала новий трейлер сиквела "Абатство Даунтон: Нова епоха" українською мовою. Прем’єра епічної історії відбудеться 28 квітня 2022 року.

Чим вражає "Абатство Даунтон: Нова епоха"

Фільм є продовження першої частини 2019 року, і також ґрунтується на однойменному серіалі, який 6 сезонів поспіль, з 2010 по 2015 роки, завойовував серця шанувальників. До продовження епічної історії повернулися Мішель Докері, Х'ю Бонневілль, Меггі Сміт, Імелда Стонтон та інші. Серед нових зірок ми побачимо Г'ю Денсі, Лауру Хеддок, Домініка Веста та Наталі Бай.

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У "Абатстві Даунтон 2" ми побачимо історію аристократичного сімейства Кроулі у 1920-х роках. Фільм розповість про події, що відбулися одразу після завершення першої частини.

Це дійсно нова ера. Чим далі йшли 1920-ті, тим більше світ змінювався з усіх боків. До кінця 1920-х років змінилось все: від розваг до транспорту. Це те, що ми хочемо показати,

– поділився автор фільму.

Що показали у трейлері

Зокрема, у новому ролику леді Вайолет Кроулі у виконанні талановитої Меггі Сміт повідомляє, як загадковий чоловік подарував їй віллу на півдні Франції. Водночас до абатства приїжджає знімальна група, щоб зняти фільм про знаменитих аристократів. З цього приводу все сімейство щасливо вирушає на Рів'єру, щоб досліджувати будинок графині Грентем.

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У моєму розпорядженні опинилась вілла, на півдні Франції... Ще до твого народження, я познайомилася з чоловіком..,

– каже графиня на початку трейлера.

"Абатство Даунтон: Нова ера": дивіться український трейлер другої частини фільму

Крім трейлеру, творці фільму презентували новий яскравий постер стрічки, на якому зображено усіх головних героїв "Абатства Даунтон: Нова епоха".



Постер стрічки / Фото з інстаграму