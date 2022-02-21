Епічна сага "Варяг" Роберта Еґґерса: показали разючі нові кадри зі знімального майданчика

"Варяг" – історичний фільм режисера Роберта Еґґерса, який відомий за своїми жахами "Маяк" і "Відьма". IGN FanFest показала чотири нові ексклюзивні кадри епічної саги. Реліз запланований на 21 квітня 2022 року.

На світлинах зображено принца-вікінга Амлета (Александра Скашґорда), нового короля Фйольніра (Клеса Банга), чарівника (Інгвара Сігюрдссона) та короля Аурванділя, якого зіграв Ітан Гоук. У картині також зіграють знамениті Аня Тейлор-Джой в ролі Ольги та Ніколь Кідман, яка перевтілилася в королеву Гюдрун.

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"Варяг": нові кадри зі зйомок історичної саги / Фото IGN

Про що розповідає стрічка

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Події у фільмі відбуваються в Ісландії, у мальовничих скандинавських пейзажах, і розповідає про молодого принца, спадкоємця престолу, який прагне помсти за смерть свого батька.

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З трейлера стає зрозуміло, що на нас чекає справжній екшн з жагою до помсти, силою, волею та справжньою боротьбою. І все це – у часи Середньовіччя.

Режисер Роберт Еґґерс написав сценарій спільно з ісландським письменником Сйоном Сігурдссоном. Зйомки відбулися в Антрімі, Північній Ірландії.

"Варяг" 2022: дивіться трейлер онлайн