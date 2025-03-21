Не тільки Сіріус у "Гаррі Поттері": 4 найкращі фільми з Ґері Олдменом

Британський актор Ґері Олдмен вражає різноманіттям ролей у своїй фільмографії. Адже попри те, що він став зіркою "Гаррі Поттера" в ролі Сіріуса Блека, його інші персонажі в кіно – від історичних до комедійних – теж на повну демонструють талант і універсальність як актора.

Сьогодні, 21 березня, Ґері Олдмен святкує день народження – йому виповнилося 67 років. З цієї нагоди Кіно 24 зібрало одні з найкращих ролей з актором, які варто побачити.

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"Темні часи"

Події фільму розгортаються у розпал Другої світової війни, коли до влади приходить 61 прем'єр-міністр Великої Британії Вінстон Черчилль. Він відмовляється вести переговори про перемир'я з Адольфом Гітлером та постає перед загрозою вторгнення нацистів до країни.



Ґері Олдмен у кіно / Кадр з фільму

Ґері Олдмен зіграв одну з найвпливовіших фігур Британії та передав його гострий розум, інтелект і привітність. Прониклива гра, зайві кілограми та велика кількість гриму допомогли актору оживити свого персонажа й принесли йому Оскар.

"Шпигун, вийди геть!"

Працівники британської розвідки підозрюють, що в їхньому керівництві засів "кріт", що працює на СРСР. Однак ті, хто відкрито про це заявив, пішли з роботи, тому решта обрали мовчання. Джордж Смайлі, який перебуває у відставці, очолює таємне розслідування. Ніхто не повинен дізнатися про те, що на крота відкрито полювання.



Ґері Олдмен у кіно / Кадр з фільму

Це один з найкращих шпигунських трилерів. Ґері Олдман втілив роль Джорджа Смайлі та отримав свою першу номінацію на Оскар за увагу до деталей та повне занурення в персонажа.

"Манк"

Біографічна драма розповідає про голлівудського сценариста Германа Манкевича й те, як він у 1940 році працював над сценарієм культової стрічки "Громадянин Кейн". До нього звертається на допомогу талановитий режисер. Манкевич, який тільки-но потрапив у ДТП, а тепер відновлюється в ліжку та з алкоголем, вирішує погодитися.



Ґері Олдмен у кіно / Кадр з фільму

Ще один історичний персонаж вдався Олдмену на відмінно. Актор вловив манери свого героя, його боротьбу з внутрішніми демонами та переніс глядача у світ старого Голлівуду. Це чергова номінація на Оскар для актора.

"Сід і Ненсі"

Біографічний фільм розповідає про життя басиста гурту Sex Pistols Сіда Вішеса та його стосунки з дівчиною Ненсі Спанджен. Стрічка найбільше зосереджується на їхніх спершу пристрасних, а потім руйнівних відносинах – від першої зустрічі в Лондоні до останніх днів у Нью-Йорку, коли музиканта звинуватили в її вбивстві.



Ґері Олдмен у кіно / Кадр з фільму

Олдмен зіграв головну роль і чудово відобразив, чому його герой свого часу був впливовим у музиці. Його акторська гра надихає й вражає. Крім того, для цієї ролі актор схуд до практично небезпечної ваги.