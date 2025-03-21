Кіно 24 підготував добірку найдинамічніших фільмів, які подарують справжній заряд адреналіну. Ці стрічки не дадуть вам відірватися від екрана.

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"Фуріоза: Шалений Макс. Сага" (2024)

Юну Фуріозу викрадають з рідного дому, тому тепер вона має подорожувати з Ордою байкерів, яку очолює Дементус. Одного дня команда знайшла загадкову Цитадель Безсмертного Джо. Дементус хоче забрати ресурси, які там зберігалися. Втім, цей план провалюється, бо армія Безсмертного Джо не готова віддавати те, що їм належить. Глядачі спостерігатимуть за передісторією Фуріози, яка невпинно прагне повернутися додому, поки світ навколо неї руйнується.

"Фуріоза: Шалений Макс. Сага": дивіться трейлер фільму онлайн

Зверніть увагу! Якщо ви є прихильником гострих сюжетів і першокласних екшенів, то пропонуємо ознайомитися з добіркою найкращих шпигунських серіалів.

"На драйві" (2017)

У центрі сюжету – молодий хлопець, на прізвисько Малюк, який має феноменальні навички водіння. Він працює водієм для бандитів, яким допомагає тікати з місця злочину. Через старий борг перед кримінальним босом Доком чоловік змушений брати участь у небезпечних пограбуваннях. Однак сталося несподіване – Малюк закохався в офіціантку Дебору, тому хоче покинути злочинний світ, але його не відпускають. Останнє завдання перетворюється на хаос, де все виходить з-під контролю, а головний герой мусить зробити важливий вибір.

"На драйві": дивіться трейлер фільму онлайн

"Джон Вік" (2014)

Сюжет фільму розгортається навколо Джона Віка, найманого вбивці, який залишив злочинний світ заради кохання. Після смерті дружини він отримує від неї останній подарунок – маленьке цуценя, яке стає його єдиною розрадою у житті. Одного дня сина російського кримінального боса вражає розкішний Mustang 1969 Джона. Коли Вік відмовляється продати авто, бандити викрадають цю машину і вбивають його собаку.

"Джон Вік": дивіться трейлер фільму онлайн

Злодії ще не знають, що вже розбудили найнебезпечнішого кілера. Джон повертається у гру, щоб помститися, і його ім'я знову починає лякати всіх у кримінальному світі.