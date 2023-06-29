8 цікавих фактів про акторку Ешлі Парк, відому за серіалом "Емілі в Парижі"

З 6 липня в українському прокаті стартує голлівудська комедія "Check-in у халепу", головну роль в якій грає акторка Ешлі Парк. Це її перша головна роль, хоча Парк здобула світову популярність після шоу "Емілі в Парижі".

Про саму Ешлі відомо дуже мало, а їй є що розповісти! 24 Канал разом з кінокомпанією Adastra Cinema розкриває деякі секрети акторки, танцівниці й співачки Ешлі Парк!

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8 цікавих фактів про акторку Ешлі Парк

Творча дитина

Маленька Ешлі була дуже обдарованою дитиною! Коли їй було всього 3 роки, батьки відвели її на танці – бо побачили, що їхня донечка починає танцювати, як лунає музика. У 5 років Ешлі почала займатися грою на фортепіано.

Зазвичай діти соромляться виступати на публіці – але це не про Ешлі! Мати відвела доньку у громадський дитячий театр Енн-Арбора – саме там почалась кар'єра Ешлі як співачки.

Ешлі Парк у дитинстві / WikiBio

Сім'я

Ешлі народилася в родині Ендрю і Сари Парків, які мають корейське коріння, в неї є молодша сестра Одрі. Також Парк – троюрідна кузина актора Джастіна Хон-кі Міна, що зіграв у популярному супергеройському серіалі "Академія "Амбрелла".

Сім'я Ешлі Парк / Колаж 24 Каналу

Страшна хвороба

У 15 років юній красуні діагностували страшне захворювання – гострий мієлоїдний лейкоз. Дівчина 8 місяців провела в одній з лікарень Нью-Йорку, де приймала курс хімієтерапії.

"Ця хвороба перевернула мене і мої уявлення про світ – я стала іншою людиною. У той час я сказала собі: "Обов'язково досягну того, чого хочу, просто зроблю це". І в мене все вийшло. Зараз мені багато доводиться працювати, а це навантаження на організм, проте я навчилася ставитися до свого тіла, як до складного інструменту, який потребує відповідальності, турботи й поваги", – розповіла акторка.



Ешлі Парк не втрачала оптимізму під час хвороби / Фото з твітеру актриси

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Театр

Саме в Нью-Йорку, де дівчина проходила лікування від онкології, вона вперше потрапила на Бродвей. Те, що вона побачила на сцені, перевернуло її – і юна Ешлі дала собі слово, що як тільки одужає, неодмінно стане акторкою.

Саме театр став моїм порятунком. Коли я вдягала на себе перуку і хоч на деякий час ставала іншою людиною зі своєю історією – забувала про все, навіть про свою хворобу,

– пізніше розповідала Ешлі.

Ешлі Парк / Фото з інстаграму актриси

Про особисте життя

Ешлі – весела дівчина, яка викладає свої кумедні фото (тільки подивіться інстаграм акторки), але ретельно приховує особисте життя.

Проте їй приписують купу романів з відомими чоловіками. Світські пліткарі писали, що у 2018 вона зустрічалася з актором Конрадом Рікаморою, колегою з бродвейської вистави "Король і я", – в мережу потрапили їхні спільні фото, але Ешлі назвала це вигадкою. Потім писали про її таємний роман із Заком Адкінсом, сама акторка не спростовувала і не підтверджувала ці повідомлення.

Протягом 2019 року красуню помічали з музикантом Бенджаміном Тайлером Куком – ці двоє виходили разом на деякі червоні доріжки. Але Парк також не коментувала свої стосунки. Що зараз в особистому житті зірки – невідомо.

Бродвейські успіхи

На початку 2014 року Парк працювала в мюзиклі "Mamma Mia!", це буда її перша помітна роль. Потім Ешлі була головною солісткою музичних номерів у виставі "Король і я", за що отримала номінацію на "Греммі". За роль Гретхен Вінерс у мюзиклі "Погані дівчата" Парк була номінована на премію "Тоні".

Ешлі Парк у виставі "Король і я" / NA YOUNG JEON

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Активне життя

Дівчина багато рухається й обожнює спорт: займається воркаутом і пілатесом, а раніше також йогою, сайклінгом. Акторка зізналась, що іноді неможливо поєднати регулярні заняття спортом з графіком зйомок.

"Я відчуваю себе набагато сильніше після тренування, і це мотивує мене. Тому коли немає часу, я просто можу вийти на ранкову пробіжку або танцюю ввечері", – розповіла вона.

Ешлі Парк / Фото з інстаграму актриси

"Check-in у халепу": перша головна роль

Ешлі знімалася в кіно і телесеріалах, але першою її помітною роботою стала роль в шоу Netflix "Емілі в Парижі". Вона грає Мінді Чен, подружку головної героїні – і ця роль принесла акторці і популярність, і глядацьку любов.

Дуже скоро побачимо Ешлі в головній ролі комедії "Check-in у халепу": її героїня Одрі разом зі своїми подружками потрапляє у безліч неприємностей. "Десятиліття чи більше своєї кар'єри я була дуже щасливою грати персонажів другого плану. І згодом ти звикаєш не бути провідною у своїй власній історії. Але в мене стався чудовий досвід, коли я дійсно відчула себе зіркою, зігравши свою першу головну роль".

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