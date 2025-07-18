Стало відомо, який серіал на Netflix вперше створювали завдяки ШІ: що це за стрічка

У Netflix розповіли, що використовували штучний інтелект для створення візуальних ефектів в одному із найновіших науково-фантастичних серіалів. Це стрічка "Етернавт".

Саме у ній візуальні ефекти були згенеровані за допомогою штучного інтелекту. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на видання BBC.

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Який серіал від Netflix створювали за допомогою ШІ?

Штучний інтелект було використано для створення сцени обвалу будівлі у серіалі "Етернавт". Тед Сарандос назвав цю технологію дуже потрібною, адже вона допомагає кінотворцям робити фільми та серіали не тільки якіснішими, а й значно дешевшими.

"Етернавт": дивіться онлайн трейлер серіалу

Він зізнався, що штучний інтелект, який використали під час виготовлення серіалу, дозволив команді у декілька разів швидше завершити монтаж, аніж за допомогою звичних методів.

Вартість традиційного виробництва такого фрагмента була б просто непідйомною для серіалу з таким бюджетом. Ця сцена стала першими фінальними кадрами, створеними ШІ, які з'явилися на екрані у серіалі чи фільмі власного виробництва Netflix. І творці були у захваті від результату,

– зазначив Сарандос.

Відомо, що прем'єра науково-фантастичного серіалу "Етернавт" відбулася 30 квітня 2025 року. У центрі сюжету Хуан Сальво, який бореться з загрозою, якою керує невидима сила.

Це стрічка всього на 6 епізодів, тому якщо ви фанат коротких гостросюжетних серіалів, то вам точно варто його переглянути. До речі, нещодавно ми ділились добіркою найпопулярніших мінісеріалів на Netflix. Шукайте свого – за посиланням.