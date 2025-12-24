5 причин подивитися "Етос․Тінь вовка" – документальний фільм про воїнів ССО

6 грудня на ютуб-каналі "Армія TV" вийшов документальний фільм "Етос. Тінь вовка". Це друга частина проєкту про українські елітні підрозділи. Режисером стрічки став Ангел Ангелов.

Спецпризначенці вперше публічно розповіли про свій досвід, життя і найуспішніші операції. Окрім документалістики, фільм також наповнений символізмом. Чому його варто подивитися, розповість 24 Канал.

Теж цікаво 4 мінісеріали-трилери, які триматимуть у напрузі до останньої серії

Чому варто подивитися фільм "Етос. Тінь вовка"?

Висвітленні унікальні бойові операції

У фільмі показаний 1-й загін 8-го полку ССО, девіз яких "Мужність. Мудрість. Майстерність". Воїни живуть і працюють за таким принципами, саме ними вони керувалися, коли виконували надскладні завдання.

У стрічці висвітлені дві знакові операції. Перша – зачистка селища Нью-Йорк Донецької області, яка тривала 27 днів. У складних умовах українські воїни продемонстрували ефективність, якої не показував жоден спецназ світу.

Друга операція – восьмигодинний бій на Курщині з підрозділами Північної Кореї, коли сили ворога переважали. Вісім бійців загону знищили близько 30 противників у ближньому стрілецькому бою. Також були завдані удари по місцях скупчення ворога. Ба більше, групі вдалося вийти без втрат.

"Етос. Тінь вовка": дивіться онлайн трейлер фільму

Символізм і глибина

Хоч це документальний фільм, у ньому присутні художні елементи, символізм і глибині підтексти. Слово "Етос" не випадково перегукується зі словом "Епос". Річ у тім, що Ангел Ангелов хотів додати стрічці глибини й величі.

В основі сюжету – символ вовка, який формує відчуття єдності, дисципліни, витривалості й автономії. Крім того, у фільмі є менш очевидні символи, зокрема тінь, або ж символ ока. Він – про увагу, спостережливість, вміння бачити більше, йти на завдання з "відкритим поглядом", відповідальність.

Особливе звукове наповнення

Звукорежисер та композитор Артем Назаренко зібрав гільзи, привіз їх до київської студії та записував, як вони падають на бетон, землю, метал, дерево, завдяки чому фільм наповнений автентичними звуками. Він експериментував з тембрами та резонансом, щоб підібрати найбільш природний варіант. Назаренко поєднував звуки, використовуючи броню, уламки, простріляні гонги та інші елементи.

До речі, у стрічці звучать і класичні інструменти, зокрема віолончель у виконанні Кароліни Музиченко.

"Етос. Тінь вовка" / Постер фільму

Реконструкція бойових сцен, 3-D графіка

Реконструкція бойових сцен – вагома частина фільму, в якій брали участь самі спецпризначенці. Вони засновані на реальних алгоритмах і протоколах тактики. Режисер навіть отримав доступ до архівних кадрів. Подібні сцени повинні були не лише детально розповісти про операцію, але й зробити це кінематографічно привабливо.

Військові оцінювали ландшафт, можливості та тактику і говорили, який епізод можна відтворити, а режисер повинен був створити ефективну постановку. Зйомка однієї сцени тривала від 5 годин – усе залежало від складності, кількості людей, логістики та доступу до техніки.

Щоб основний символ фільму – вовк виглядав реалістично, команда створювала модель з нуля. Тобто своєрідний "скелет", на який поступово "накладали" необхідні елементи, допрацьовували найменші деталі. Ба більше, аніматори працювали над динамікою: вибудовували рухи та пластику тварини.

Кожен візуальний ефект, шум, вибух синхронували з діями персонажів і динамікою сцени, щоб у глядача було максимальне відчуття реальності – ніби він присутній у тій чи іншій сцені.

"Етос. Тінь вовка" / кадри з фільму

Живі діалоги з бійцями

Команда працювала злагоджено та оперативно, щоб отримати інформацію від військових. Були важливі точність дій і питань, чесність, повага, такт. Воїни ССО надали глибокі, щирі та професійні відповіді завдяки особливому підходу Ангела Ангелова. Річ у тім, що він не лише режисер, але й військовий, тож вміє спілкуватися з захисниками й розуміє внутрішню термінологію.