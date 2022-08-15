Ольга Сумська показала болючі кадри евакуації з Мар’їнки: "Без сліз дивитись неможливо"

Українська акторка Ольга Сумська опублікувала відео, на якому видно, як евакуюють мирних жителів прифронтового міста Мар’їнки. Люди з болем, страхом та слізьми покидають рідні домівки.

Мар'їнка – одна із найгарячіших точок на Донеччині, де тривають жорстокі бої. Попри цілодобові обстріли й небезпеку на вулицях, група місцевих полісменів "Білий янгол" евакуюють людей з прифронтових міст та сіл.

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Ольга Сумська показала болючі кадри евакуації з Мар’їнки

Про одну з таких евакуацій розповіла Ольга Сумська. Вона опублікувала в інстаграмі відео та підписала: "Вражаючі кадри порятунку під обстрілами. Евакуація з Мар'їнки. Людей вивозила група місцевих полісменів "Білий янгол", які їздять до прифронтових міст і поселень".

Полісменам вдалося вивезти сім’ї до більш безпечного місця перебування. На відео видно, що двоє чоловіків зазнали порання, вже дорогою їм надали першу медичну допомогу, адже залишатися на місці вкрай небезпечно.

У коментарях до допису Сумської зазначили: "Без сліз дивитися неможливо". Українці також подякували нашим захисникам, які щодня борються за нашу свободу і наближають перемогу України.