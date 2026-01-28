У Швеції покажуть фільм "Ейфорія", який знімали у Києві до повномасштабної війни
- Фільм "Ейфорія" німецького режисера Джуліана Розефельдта знімали в Києві до початку повномасштабної війни, а також в Німеччині, США та Болгарії.
- Стрічка є філософським висловлюванням про капіталізм та сучасне суспільство, прем'єра якого відбудеться на Гетеборзькому кінофестивалі.
На Гетеборзькому кінофестивалі відбудеться прем'єра нового фільму "Ейфорія". Це стрічка німецького режисера Джуліана Розефельдта, значну частину якої знімали в Києві напередодні повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Решту кадрів дознімали в Німеччині, США та Болгарії. Про це повідомляє видання "Суспільна культура".
Як знімали фільм "Ейфорія" Джуліана Розефельдта?
Напередодні повномасштабної війни в Україні, а саме до 14 лютого 2022 року, в Україні знімали фільм "Ейфорія" німецького режисера Джуліана Розефельдта. Хоча події фільму розгортаються в Нью-Йорку, багато сцен відзняли у Києві.
Через загрозу великого вторгнення команда змушена була перервати роботу та полетіти до Берліна. За словами Анастасії Буковської, співзасновниці Family Production, яка відповідала за організацію зйомок в Україні, вся німецька команда плакала й обіймала українців, коли покидала країну.
Ця частина історії для нас особливо щемлива. Зйомки в Києві стали символом часу "до". Проєкт "Ейфорія" Джуліана Розенфельда – це художнє висловлювання про капіталізм, глобалізацію та світ, у якому ми живемо, про цінності й вибори, які визначають сучасну людину. У цьому висловлюванні є і наш голос, і наш досвід, тому цей проєкт для нас дуже особистий,
– розповіла Анастасія.
Імовірно, це був останній міжнародний проєкт, який знімали в Україні до початку повномасштабної війни. Серед локацій, які ви побачите у стрічці та які побачить світова аудиторія, – Центральний залізничний вокзал, автобусне депо "Грибок", Київський суднобудівно-судноремонтний завод.
Після початку повномасштабної війни німецька команда підтримувала українців і пропонувала свою допомогу.
Що відомо про фільм "Ейфорія"?
- "Ейфорія" – філософський фільм про капіталізм і сучасне суспільство споживання.
- Сценарій спирається на вислови понад 100 історичних постатей та відомих людей за останні 2000 років.
- У стрічці знялися міжнародні зірки: Джанкарло Еспозіто грає нью-йоркського таксиста, а тигра у фіналі озвучила Кейт Бланшетт.
- Проєкт раніше існував як кругова відеоінсталяція в Нью-Йорку, а світова кінопрем'єра відбудеться на фестивалі в Гетеборзі.