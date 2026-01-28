В Швеции покажут фильм "Эйфория", который снимали в Киеве до полномасштабной войны
- Фильм "Эйфория" немецкого режиссера Джулиана Розефельдта снимали в Киеве до начала полномасштабной войны, а также в Германии, США и Болгарии.
- Лента является философским высказыванием о капитализме и современном обществе, премьера которого состоится на Гетеборгском кинофестивале.
На Гетеборгском кинофестивале состоится премьера нового фильма "Эйфория". Это лента немецкого режиссера Джулиана Розефельдта, значительную часть которой снимали в Киеве накануне полномасштабного вторжения России в Украину.
Остальные кадры доснимали в Германии, США и Болгарии. Об этом сообщает издание "Общественная культура".
Как снимали фильм "Эйфория" Джулиана Розефельдта?
Накануне полномасштабной войны в Украине, а именно до 14 февраля 2022 года, в Украине снимали фильм "Эйфория" немецкого режиссера Джулиана Розефельдта. Хотя события фильма разворачиваются в Нью-Йорке, много сцен отсняли в Киеве.
Из-за угрозы большого вторжения команда вынуждена была прервать работу и улететь в Берлин. По словам Анастасии Буковской, соучредителя Family Production, которая отвечала за организацию съемок в Украине, вся немецкая команда плакала и обнимала украинцев, когда покидала страну.
Эта часть истории для нас особенно щемящая. Съемки в Киеве стали символом времени "до". Проект "Эйфория" Джулиана Розенфельда – это художественное высказывание о капитализме, глобализации и мире, в котором мы живем, о ценностях и выборах, которые определяют современного человека. В этом высказывании есть и наш голос, и наш опыт, поэтому этот проект для нас очень личный,
– рассказала Анастасия.
Вероятно, это был последний международный проект, который снимали в Украине до начала полномасштабной войны. Среди локаций, которые вы увидите в ленте и которые увидит мировая аудитория, – Центральный железнодорожный вокзал, автобусное депо "Грибок", Киевский судостроительно-судоремонтный завод.
После начала полномасштабной войны немецкая команда поддерживала украинцев и предлагала свою помощь.
Что известно о фильме "Эйфория"?
- "Эйфория" – философский фильм о капитализме и современном обществе потребления.
- Сценарий опирается на высказывания более 100 исторических фигур и известных людей за последние 2000 лет.
- В ленте снялись международные звезды: Джанкарло Эспозито играет нью-йоркского таксиста, а тигра в финале озвучила Кейт Бланшетт.
- Проект ранее существовал как круговая видеоинсталляция в Нью-Йорке, а мировая кинопремьера состоится на фестивале в Гетеборге.