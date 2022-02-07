Фанати в захваті: на третій сезон продовжили провокативний серіал "Ейфорія" від HBO Max

Популярний драматичний серіал "Ейфорія" офіційно продовжили на третій сезон. Продовження підліткової історії про Ру Беннетт стало найпопулярнішою прем'єрою за час існування сервісу HBO Max.

Франческа Орсі, виконавчий віцепрезидент HBO, зазначив, що головні герої разом із творцем шоу Семом Левінсоном готові й щасливі продовжувати працювати в команді.

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"Ейфорія": про що розповідають перші два сезони

У серіалі йдеться про життя молодої Ру Беннет, яку зіграла Зендая. Вона намагається позбавитися наркотичної залежності та знайти своє місце у світі. У першому сезоні дівчина познайомилася з Джулс Вон (Гантер Шафер), завдяки якій їй стало легше керувати своїми почуттями та контролювати бажання повернутися до наркотиків. Проте у фіналі сезону Джулс покинула місто, після чого Ру зірвалася.

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У другому сезоні Ру продовжила боротися із залежністю – проте на її шляху до тверезості почали виникати нові труднощі. При цьому Ру вирішила налагодити відносини з Джулс, яка повернулася в місто. Водночас у житті Медді (Алекса Демі), Нейта (Джейкоб Елорді) та Кессі (Сідні Свіні) виникли нові проблеми.

"Ейфорія": дивіться трейлер до другого сезону

Що відомо про третій сезон "Ейфорії"

Другий сезон стартував у січні 2022 року й одразу ж став найпотужнішим на HBO Max. Як повідомляє Deadline , перша серія привернула увагу понад 2,4 мільйона користувачів і побила рекорд з переглядів за всю історію платформи. Наступні серії на стримінгу переглянули вже понад 13 мільйонів людей.

Анонсуючи третій сезон, HBO рушила за тією ж схемою, що й у другому сезоні, тобто оголосивши про нього, коли попередній сезон ще не завершився.

4 лютого автори проєкту повідомили у твітері про третій сезон, коли остання серія другого вийде лише 27 лютого 2022 року.

Хто увійде до акторського складу третього сезону "Ейфорії"?

Можна з упевненістю сказати, що Зендея, Хантер Шафер та інші головні актори з фільму, включаючи Алекса Демі, Сідні Свіні, Джейкоба Елорді та Ангуса Клауда, повернуться. Поки що немає інформації про те, чи повернуться Домінік Файк або Хлоя Черрі.

Скільки буде серій?

Найімовірніше, третій сезон наслідуватиме перші два і складатиметься із восьми серій.