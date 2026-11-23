Якщо реальність останнім часом нагадує фантастичний фільм із дуже сумнівним сценарієм, саме час переключитися на вигадані світи. Там, звісно, теж не все гаразд: прибульці атакують Землю, штучний інтелект виходить з-під контролю, а людству вкотре загрожує знищення. Зате все це принаймні можна вимкнути пультом.

24 Канал зібрали п'ять захопливих фільмів, які не обмежуються красивими спецефектами. Тут є несподівані сюжетні повороти, серйозні питання про майбутнє людства та історії, після яких доведеться ще трохи посидіти в тиші й подумати.

"Інтерстеллар", 2014

Жанр: наукова фантастика, драма, пригоди

IMDb: 8,7

Земля поступово стає непридатною для життя, тому група астронавтів вирушає крізь космічну червоточину на пошуки нового дому для людства. Серед них – колишній пілот Купер, якому доводиться залишити дітей заради місії, від якої залежить майбутнє планети.

Чому варто подивитися. Крістофер Нолан створив космічну історію, яка однаково вражає масштабами Всесвіту та людськими емоціями. Неймовірні краєвиди, музика Ганса Циммера й сюжетні повороти змушують забути про час. Причому в цьому фільмі він буквально працює проти героїв.



"Інтерстеллар": дивитись трейлер

"Прибуття", 2026

Жанр: фантастика, трилер, драма

IMDb: 7,9

На Землі раптово з'являються дванадцять загадкових інопланетних кораблів. Поки військові готуються до найгіршого, лінгвістка Луїза Бенкс намагається встановити контакт із прибульцями та зрозуміти їхні справжні наміри.

Чому варто подивитися. Якщо вам набридли фільми, де людство спочатку стріляє, а вже потім намагається поговорити, ця історія стане приємним винятком. Дені Вільнев створив розумну, атмосферну фантастику з несподіваним фіналом, який змінює сприйняття всього побаченого.



"Прибуття": дивитись терйлер

"На межі майбутнього", 2014

Жанр: фантастичний бойовик, пригоди

IMDb: 7,9

Під час війни з інопланетними загарбниками майор Вільям Кейдж гине в бою, але несподівано прокидається на початку того самого дня. Тепер він змушений знову й знову переживати битву, поступово наближаючись до розгадки, яка може врятувати людство.

Чому варто подивитися. Том Круз тут помирає настільки часто, що навіть найвідданіші шанувальники актора ризикують збитися з рахунку. Але за видовищними битвами та чорним гумором ховається чудово продумана історія про помилки, які іноді доводиться виправляти сотні разів.



"На межі майбутнього": дивитись трейлер

"Дюна: Частина друга", 2024

Жанр: наукова фантастика, пригоди, драма

IMDb: 8,5

Пол Атрід об'єднується з мешканцями пустельної планети Арракіс, щоб помститися ворогам, які знищили його родину. Однак боротьба за владу поступово перетворюється на конфлікт, здатний змінити долю цілої галактики.

Чому варто подивитися. Гігантські піщані черви, грандіозні битви та настільки красиві пустельні пейзажі, що навіть відсутність кондиціонера здається частиною атмосфери. Дені Вільнев створив справжнє візуальне видовище, в якому видовищність поєднується з політичними інтригами та складними моральними виборами. Але перед переглядом краще освіжити в пам'яті першу частину.



"Дюна: Частина друга": дивитись трейлер

"Ексмашина", 2014

Жанр: наукова фантастика, психологічний трилер

IMDb: 7,7

Сюжет. Молодий програміст Калеб отримує запрошення до розкішного ізольованого маєтку геніального винахідника. Там він має протестувати надзвичайно розвинений штучний інтелект у тілі людиноподібного робота на ім'я Ава. Однак звичайний експеримент швидко перетворюється на небезпечну психологічну гру.

Чому варто подивитися. Фільм, після якого захочеться трохи підозріливіше дивитися на власні розумні пристрої. Тут майже немає масштабних вибухів чи космічних баталій, зате напруга зростає з кожною сценою. І що далі розвиваються технології, то менш фантастичною здається ця історія.

"Ексмашина": дивитись трейлер

Маємо для вас ще добірку класних фільмів на вечір.