Якщо хочете отримати емоційного ляпаса: ТОП фільмів із фіналом, який виб'є грунт з-під ніг

24 Канал зібрав психологічні трилери, які майстерно грають із глядацькими очікуваннями. Тут звичайна вечеря може закінчитися кошмаром, материнська турбота — викликати більше запитань, ніж заспокоювати, а омріяний будинок — перетворитися на пастку. І головне — жодному з цих фільмів не варто довіряти до останньої хвилини.

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"Платформа", 2019

Жанр: фаїнтастика, трилер, драма, жахи

IMDb: 7,0

Уявіть багатоповерхову в'язницю, де їжу щодня доставляють на величезній платформі. Мешканці верхніх поверхів можуть їсти досхочу, а тим, хто опинився внизу, залишається лише сподіватися на чужу совість. Спойлер: із совістю тут усе дуже погано.

Головний герой Горенг добровільно потрапляє до цієї системи й поступово усвідомлює, що найстрашніше у в'язниці — зовсім не голод.

Чому варто подивитися: це жорстока соціальна алегорія, яка змусить замислитися про людську природу. А фінал настільки неоднозначний, що після титрів захочеться відкрити інтернет і перевірити, чи всі побачили те саме.



"Платформа": дивитись трейлер

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"Тікай", 2020

Жанр: психологічний трилер, драма, детектив

IMDb: 6,7

Діана — зразкова мати, яка присвятила життя догляду за донькою Хлоєю. Дівчина пересувається накріслі колісному, навчається вдома й майже не контактує із зовнішнім світом. Здавалося б, ідеальна турбота. Однак одного дня Хлоя помічає дивні деталі, які змушують її сумніватися в усьому, що вона знала про власне життя. І тут починається справжній кошмар. Адже іноді найнебезпечніша людина — та, яка щодня бажає вам доброї ночі.

Чому варто подивитися: Сара Полсон створює настільки моторошний образ, що звичайна материнська усмішка починає лякати сильніше за будь-якого монстра. А останні хвилини фільму залишать після себе дуже специфічне відчуття справедливості.



"Тікай": дивитись трейлер

"Смертельний лабіринт", 2019

Жанр: психологічний трилер, жахи, детектив

IMDb: 6,4

Шестеро незнайомців отримують запрошення взяти участь у загадковому квесті з великим грошовим призом. Усе виглядає доволі невинно: кілька кімнат, складні загадки та можливість непогано заробити. Щоправда, організатори забули попередити про маленьку деталь — програш може коштувати життя.Учасники опиняються в кімнатах, де кожен предмет може стати смертельною пасткою, а наступна загадка — останньою.

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Чому варто подивитися: стрічка тримає в напрузі завдяки винахідливим пасткам і постійній зміні правил гри. А фінал натякає, що все побачене — лише частина значно страшнішої історії.



"Смертельний лабіринт": дивитись трейлер

"Віваріум", 2019

Жанр: фантастика, психологічний трилер, жахи

IMDb: 5,8

Молода пара Том і Джемма вирішує придбати власний будинок. Рієлтор показує їм ідеальний район із зеленими газонами, однаковими будинками та підозріло привітною атмосферою. Здавалося б, мрія будь-якої молодої сім'ї. Але є нюанс: виїхати з району неможливо. Куди б герої не повертали, кожна дорога приводить їх до того самого будинку. А згодом біля дверей з'являється коробка з немовлям та дивною інструкцією.

Чому варто подивитися: "Віваріум" перетворює звичайні побутові страхи на сюрреалістичний кошмар. Фільм поступово стає дедалі дивнішим, а фінал залишає відчуття, ніби ви щойно побачили дуже моторошний експеримент над людьми.



"Віваріум": дивитись терйлер

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"Людина-невидимка", 2020

Жанр: психологічний трилер, жахи, фантастика

IMDb: 7,1

Сесілія тікає від заможного чоловіка, який контролював кожен її крок. Незабаром вона дізнається, що колишній нібито наклав на себе руки й залишив їй величезний спадок. Можна було б нарешті почати нове життя. Але ж ми дивимося психологічний трилер, а не романтичну комедію. У будинку починають відбуватися дивні речі. Предмети рухаються самі собою, хтось постійно спостерігає за Сесілією, а її спроби розповісти про це іншим лише переконують оточення, що жінка втрачає здоровий глузд.

Чому варто подивитися: фільм майстерно грає на страху перед невідомим, а Елізабет Мосс змушує повірити в кожну секунду цього кошмару. Фінал подарує настільки сильну емоційну розрядку, що ви ще довго згадуватимете останню сцену.



"Людина-невидимка": дивитись трейлер

Маємо для вас добірку крутих фільмів на вечір, які вам точно сподобаються.