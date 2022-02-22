"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора": з’явилося 18 магічних постерів до фільму

Warner Bros. показала перші постери фільму "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора". Третя частина кіноциклу вийде в кінотеатрах 15 квітня 2022 року.

На постерах показали нових і старих персонажів, які повернулися з чарівного світу Гаррі Поттера. Події фільму відбуватимуться під час Другої світової війни. Герої картини змагатимуться зі злом на тлі військових подій.

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Фанатам історій про Гаррі Поттера покажуть молодого Рубеуса Геґріда. Окрім цього, у стрічці з'явиться Том Редл, який ще не встиг стати Волан-де-Мортом.

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"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора": перші постери / Фото Warner Bros.

Нагадаємо, всього заплановано п’ять фільмів франшизи. Попередні два вийшли у 2016 та 2018 роках і мали назву "Фантастичні звірі і де їх шукати" та "Фантастичні звірі: Злочини Ґріндельвальда". Режисером картин став Девід Єйтс, а сценарій написала Джоан Роулінг.

"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора": дивіться повноцінний трейлер продовження онлайн