Фатальні жінки в кіно: 8 найефектніших персонажок у фільмах і серіалах

З розвитком кіноіндустрії жінок все більше залучали до створення фільмів і серіалів, а у самих стрічках змінювались їхні зображення. З часом у кіно з'явився архетип "фатальної жінки", який насправді почали використовувати ще в давньогрецькій літературі.

Фатальні жінки – це ефектні, неозначні, маніпулятивні та злодійські персонажі. Вони вміють досягати своїх цілей та впевнені у собі.

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Клер Андервуд – "Картковий будинок"

Робін Райт зіграла амбіційну героїню, яка завойовувала владу у політиці та вміло боролася з конкурентами.



Фатальна жінка / Кадр з серіалу

Серсея Ланністер – "Гра престолів"

Хитра маніпуляторка, що була здатна мстити своїм суперникам через дуже жорстокі вчинки, також мала такі риси як щирість і людяність. З усіма, окрім найближчих людей, Серсея була готова розправитись без хвилі сумніву.



Фатальна жінка / Кадр з серіалу

Емі Данн – "Загублена"

Розамунд Пайк зіграла соціопатичну та ерудовану жінку з Нью-Йорка. За сюжетом, вона хоче підставити свого чоловіка та інсценувати свою смерть. Монолог Емі Данн доволі демонстративний і показує справжню сутність жінки.



Фатальна жінка / Кадр з фільму

Наречена – "Убити Білла"

Колишня учасниця загону найманих убивць вважається найсмертоноснішою жінкою у світі. Після того, як усіх присутніх на її весіллі вбивають, Беатрікс Кіддо прагне помститися колишнім колегам та особливо їхньому ватажкові. Ума Турман для ролі навчалась кунг-фу, бою з мечем і метанню ножів.



Фатальна жінка / Кадр з фільму

Енні Вілкс – "Мізері"

Кеті Бейтс зіграла дівчину, яка рятує улюбленого письменника від заметілі та відвозить його до будинку. Вона змушує його продовжити серію романів про Мізері. Спершу Енні приховує свій характер, та з часом її агресія і жорстокість виливаються назовні.



Фатальна жінка / Кадр з фільму

Катерина Траммел – "Основний інстикт"

Культова сцена від Шерон Стоун продемонструвала головні риси характеру героїні – впевненість, бажання маніпулювати та відчувати свою силу над іншими. Їй вдається уникати багатьох проблем завдяки хитрості та інтелекту.



Фатальна жінка / Кадр з фільму

Алекс Форест – "Фатальний потяг"

Головна героїня не приймає відмову чоловіка-адвоката, в якого закохується. Вона готова йти на все, навіть якщо доведеться мститися не лише жаданому об'єкту, але й і його дружині та дитині.



Фатальна жінка / Кадр з фільму

Філліс Дітріхсон – "Подвійна страховка"

Як позбутися чоловіка та отримати чималі гроші у компенсацію? Героїня вигадує жорстокий план: вбити коханого, підсунувши йому заздалегідь документи про страховку.



Фатальна жінка / Кадр з фільму