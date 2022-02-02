Феномен "Паперового будинку": що цікавого ви не знали про виконавців головних ролей

Не так давно світ побачив останній сезон культового іспанського серіалу. Можна сказати, що останні два сезони були найемоційнішими, адже автори вивели з серіалу ключових дійових осіб.

Та й самі актори зізнавались, що їм важко було прощатись зі знімальним майданчиком. Оскільки, глядачі чудово знайомі з персонажами, ми вирішили розповісти безпосередньо про самих акторів. Оскільки акторський склад серіалу є надзвичайно багатим, ми розділили історії про них на 2 частини.

Цікаво "Паперовий будинок" побив рейтинги переглядів на Netflix у 5 країнах

Першу з них читайте далі.

Альваро Морте ("Професор"), 47 років

Чоловік, який виконав одну із ключових ролей у серіалі, є досить таки успішним і відомим актором. Ще в дитинстві батьки віддали його до Школи драматичного мистецтва, де Альваро розвивав свій потенціал і здібності. Успішно закінчив університет і вже пробував себе у кіно. Але в 2011 році у чоловіка виявили злоякісну пухлину на правій нозі. В одному з інтерв’ю чоловік зізнався, що не уявляв свого подальшого життя і просто хотів спокійно померти. Незважаючи на важкі обставини, йому вдалось одужати і вже наступного року приступити до зйомок. У нього є дружина та прекрасні діти-близнюки. Актор захоплюється музикою і часто грає з дітьми на різних інструментах.



"Професор" та "Лісабон" із серіалу "Паперовий будинок" / Фото IMDb

Іціар Ітуньо ("Лісабон"), 47 років

Фільмографія жінки налічує кілька десятків кіноробіт. Уперше на екранах Іціар з’явилась у 1997 році. Кар’єра протікає досить таки плавно. У травні 2017 року вона була ведучою Basque Film Gala та EITB Gala для 65-го Міжнародного кінофестивалю у Сан-Себастьяні. Окрім акторської діяльності, жінка ще й має співочу кар'єру. Наприклад, Іціар була однією із солісткою у гуртах Dangiliske та INGOT. На своїй сторінці, зірка часто ділиться музичними відео та кадрами зі зйомок.

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"Лісабон" із серіалу "Паперовий будинок" / Фото з інстаграму зірки

Педро Алонсо ("Берлін"), 50 років

Мало хто знає, але Педро досить таки важко працював над тим, щоб стати успішним актором. Ще з дитинства чоловік вів колонку про футбол у місцевій газеті. Після закінчення школи переїхав до Мадрида й поступив у Вищу королівську школу драматичного мистецтва, де крім театрального мистецтва поєднував вивчення журналістики. Після випуску працював барменом в одному з місцевих барів. І у 1995 році чоловік отримав першу роль у картині "Звички". Що цікаво, Педро досі пише і навіть малює картини, що робить дотичним його до персонажа "Берліна", який захоплювався високим мистецтвом і поезією.



"Берлін" із серіалу "Паперовий будинок" / Фото IMDb

​До слова "Паперовий будинок" зайняв перше місце в чарті найпопулярніших серіалів Netflix в Україні

Урсула Корберо ("Токіо"), 32 роки

Ще з дитинства дівчина звикла до роботи в кадрі, адже знімалась у рекламних роликах, і в 13 років отримала першу роль в серіалі "Розбите дзеркало". Коли Урсулу затвердили на роль "Токіо", вона весь свій час проводила у спортивних залах, де займалась фізичними вправами, боксувала, відвідувала заняття з рукопашного бою. Така підготовка допомогла акторці проявити себе і сильною, і жіночною одночасно. Інстаграм зірки налічує майже 25 мільйонів підписників. Також Урсула є амбасадором багатьох брендів й активно висловлює свою соціальну позицію у важливих питаннях.



"Токіо" із серіалу "Паперовий будинок" / Фото з інстаграму зірки

Мігель Ерран ("Ріо"), 25 років

Наймолодший актор картини "Паперовий будинок", який завоював мільйони дівочих сердець по всьому світу. До прикладу, зараз його інстаграм-сторінка налічує 14,3 мільйона фанатів. Насправді Мігель не планував стати актором, адже він часто прогулював уроки, у шкільних виставах йому доводилось грати мовчазні ролі, як от дерева чи каміння. Хлопець планував стати автомеханіком, але одного разу на вулиці його помітив відомий іспанський режисер, який запросив юнака на проби.

Коли він поставився серйозно до цієї пропозиції і показав усе, на що він здатний, то отримав роль у фільмі "В обмін на ніщо" (2015). Ерран отримав престижну іспанську кінопремію "Гойя". Після того його акторська кар'єра почала розвиватись. Він закінчив декілька акторських курсів. І ще актор зізнається, що поки його не цікавлять серйозні стосунки, адже він хоче спершу досягти вершини у кіно.



"Ріо" із серіалу "Паперовий будинок" / Фото з інстаграму зірки

Альба Флорес ("Найробі"), 35 років

Вона народилась у сім’ї, де кожен з її членів має творчі здібності. Тато – відомий музикант і композитор, мама – театральна продюсерка, бабуся й дідусь також пов’язані з музичним світом та театральною сценою. Тому не дивно, що Альба пішла стопами своїх родичів. Попри те, що вона захоплювалась театром, вона окремо ще брала уроки грі на фортепіано та вокалу. Дебютувала у кіно в 2005 році у фільмі "Солодкий і теплий". Насправді фільмографія Альби поки що не налічує десятків робіт, але ми впевнені, що це лише початок. Також зірка, як і її колега Урсула, є феміністкою, висловлюється на рахунок соціальних питань й підтримує усіх тих, кому потрібна допомога. Її інстаграм налічує 12 мільйонів підписників.



"Найробі" із серіалу "Паперовий будинок" / Фото з інстаграму зірки

Хайме Лоренте ("Денвер"), 30 років

Актор ще з дитинства виявляв цікавість до театру й кіно. Він отримав акторську освіту в Школі драматичного мистецтва в Мурсії. Вже у 2015 році хлопець приєднався до театральної трупи La Joven Compañía, а у 2018 – вже гастролював по всій Іспанії. Хайме вважається одним із популярних акторів і про це свідчить його фільмографія. У 2020 році стало відомо, що він зустрічається з Марією Педраса, яка у "Паперовому будинку" зіграла роль Елісон Паркер. Також актор має чимало хобі: бокс, футбол, спів, гра на гітарі, бітбокс. Інстаграм актора є не менш популярним за попередні – на нього підписано 14,5 мільйона прихильників.



"Денвер" із серіалу "Паперовий будинок" / Фото з інстаграму зірки

Автор: Марта Гнат