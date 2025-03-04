Мережа вибухнула коментарями: що пишуть про перемогу скандальної "Анори" на Оскарі-2025

На церемонії вручення Оскарів 2025 фільм "Анора" став лідером. Стрічка перемогла у категоріях "Найкращий оригінальний сценарій", "Найкращий монтаж", "Найкращий фільм". Шон Бейкер отримав Оскар за найкращу режисуру за свою роботу над фільмом, а Майкі Медісон була відзначена званням найкращої акторки.

Однак, після церемонії в мережі розгорілися бурхливі дискусії щодо таких результатів. Багато користувачів висловлюють незадоволення, обурюючись, що кіноакадемія віддала свої головні нагороди саме цьому фільму.

Радимо 3 легендарні фільми з Кіраном Калкіном, який обігнав путініста Борисова на Оскарі-2025

Що пишуть у мережі про перемогу "Анори" на Оскар-2025

Forbes вже зібрав перші реакції аудиторії на перемогу фільму "Анора" на Оскарі-2025, і вони варіюються від захоплених до критичних. Деякі користувачі мережі висловлюють своє здивування з приводу визнання стрічки, вважаючи, що вона не варта таких високих нагород. Ось, що вони пишуть:

""Анора" краща за "Хлопців з нікелю"? Краща за "Конклав"? Краща за "Злу"? Краща за "Субстанцію"?"

"Планка до біса низька"

"Замість справжнього кохання показують нескінченні ігри... Виглядає непереконливо".

"Жахливе рішення!"

Чимало глядачів висловлюють обурення через те, що кіноакадемія не визнала Демі Мур найкращою акторкою на Оскарі-2025, всупереч її ролі у фільмі "Субстанція". Її виступ у цій стрічці, на думку багатьох, став справжнім шедевром акторської майстерності. Критики та глядачі вважають, що відсутність нагороди для Мур – це несправедливість, оскільки її роль була не тільки технічно досконалою, а й емоційно надзвичайно глибокою.

"Демі Мур неймовірно зіграла в "Субстанції", довівши свій беззаперечний талант та відданість справі. Її трансформація була як фізичною, так і емоційною, розсуваючи межі жаху та психіки. Академія ігнорує серйозні жанри, і це образливо для акторів, які сміливо ризикують і виходять з зони комфорту. Вона не просто діяла, вона втілила цю роль, і це заслуговує на визнання."

"Академія засудила Демі Мур, коли вона зіграла стриптизерку. Наразі її номіновано, приз вручають незнайомці, яка зіграла роль стриптизерки. Академія збилася з курсу історії. Вже ніхто не вірить в Оскари... Невдахи – не кандидати, а сама академія."

"Сором, адже ця ніч могла б стати історичною. Натомість ви обираєте фільм з актрисою, якій ще так багато треба навчитися та розвинути свою майстерність. Маючи такий фільм, як "Субстанція", який говорить саме про питання віку в спільноті. Все, актуальність Оскара померла сьогодні вночі."

""Оскар-2024" дав 7 нагород "Оппенгеймеру", фільму, який зворушив глядачів. Це історія про людину, яка відіграла ключову роль у створенні атомної бомби. "Анора" мене не вражає, і я вважаю, що люди повинні перестати надавати цьому фільму таке значення."

Українці вже висловили свої реакції на перемогу фільму "Анора" на Оскарі. Свої коменталі висловили Ірина Цілик, Саша Рубан, Лєна Чиченіна, Катерина Городнича, Яна Панюшкіна та інші. Ось, що вони пишуть:

Нагадаємо, що в фільмі "Анора" одну з головних ролей зіграв російський актор Юрій Борисов, який підтримав анексію Криму Росією, а також знімався у пропагандистських стрічках, які популяризують російську державну ідеологію.