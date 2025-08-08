Укр Рус
Кіно Фільми Вийшов трейлер нового фільму Антона Птушкіна: про що він і коли з'явиться у кінотеатрах
8 серпня, 15:20
2

Вийшов трейлер нового фільму Антона Птушкіна: про що він і коли з'явиться у кінотеатрах

Марія Примич
Основні тези
  • Трейлер нового документального фільму Антона Птушкіна "Антарктида" вже доступний, а сам фільм виходить у прокат 4 вересня 2025 року.
  • Антон Птушкін самостійно знімав фільм, перебуваючи на станції "Академік Вернадський" тиждень. 

Вийшов трейлер нового документального фільму Антона Птушкіна "Антарктида". Цього разу мандрівник відправився на українську станцію "Академік Вернадський".

Стрічка виходить у прокат 4 вересня 2025 року. Про це повідомляє Кіно 24 з посиланням на Планету Кіно

Не пропустіть Новий ворог та епічні битви: вийшов перший трейлер фільму "Аватар: Вогонь і попіл"

Про що фільм "Антарктида"?

У фільмі "Антарктида" розповідається про людей, які живуть на материку, їхній побут і співіснування з тваринами. Антон Птушкін показує життя дослідників станції  "Академік Вернадський", розповідає про їхню роботу і виклики.

Знімальна група складалася лише з мандрівника. Антон перебував на станції тиждень, але загалом над фільмом працювали пів року. Він зафільмував усі етапи, які 30-та Українська антарктична експедиція проходила протягом свого шляху до Антарктиди. Фільм можуть дивитися як дорослі, так і діти. 

"Антарктида": дивіться онлайн трейлер фільму

Раніше вийшов трейлер фільму "2000 метрів до Андріївки" режисера Мстислава Чернова.

Що відомо про Антона Птушкіна?

  • Антон Птушкін родом з міста Ворошиловград (нині Луганськ). Навчався у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля – спеціальність "соціологія".

  • У 2012 році переїхав до Києва, де працював на радіо. Є засновником радіостанції Lounge FM. З 2017 до 2018 року Птушкін був ведучим шоу "Орел і Решка", а згодом почав знімати відео про подорожі для свого ютуб-каналу.

  • Разом з ресторатором Мішею Кацуріним запустив шоу "Їжа України", останній епізод якого вийшов 2 серпня 2025 року. 