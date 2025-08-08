Вышел трейлер нового фильма Антона Птушкина: о чем он и когда появится в кинотеатрах
- Трейлер нового документального фильма Антона Птушкина "Антарктида" уже доступен, а сам фильм выходит в прокат 4 сентября 2025 года.
- Антон Птушкин самостоятельно снимал фильм, находясь на станции "Академик Вернадский" неделю.
Вышел трейлер нового документального фильма Антона Птушкина "Антарктида". На этот раз путешественник отправился на украинскую станцию "Академик Вернадский".
Лента выходит в прокат 4 сентября 2025 года. Об этом сообщает Кино 24 со ссылкой на Планету Кино.
О чем фильм "Антарктида"?
В фильме "Антарктида" рассказывается о людях, которые живут на материке, их быте и сосуществовании с животными. Антон Птушкин показывает жизнь исследователей станции "Академик Вернадский", рассказывает об их работе и вызовах.
Съемочная группа состояла только из путешественника. Антон находился на станции неделю, но в целом над фильмом работали полгода. Он снял все этапы, которые 30-я Украинская антарктическая экспедиция проходила в течение своего пути в Антарктиду. Фильм могут смотреть как взрослые, так и дети.
"Антарктида": смотрите онлайн трейлер фильма
Что известно об Антоне Птушкине?
Антон Птушкин родом из города Ворошиловград (ныне Луганск). Учился в Восточноукраинском национальном университете имени Владимира Даля – специальность "социология".
В 2012 году переехал в Киев, где работал на радио. Является основателем радиостанции Lounge FM. С 2017 до 2018 года Птушкин был ведущим шоу "Орел и Решка", а затем начал снимать видео о путешествиях для своего ютуб-канала.
Вместе с ресторатором Мишей Кацуриным запустил шоу "Еда Украины", последний эпизод которого вышел 2 августа 2025 года.