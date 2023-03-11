"Будинок зі скалок": все, що відомо про номінанта на Оскар-2023 від України

Фільм "Будинок зі скалок" номінований в категорії "Найкращий документальний фільм". Переможців Оскара-2023 дізнаємося у ніч з 12 на 13 березня 2023 року.

Режисером стрічки став данець Сімон Леренг Вільмонт. Фільм допомагав створювати український режисер і лінійний продюсер Азад Сафаров. Це вперше український фільм та фільм про Україну номінований на премію Американської кіноакадемії.

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"Будинок зі скалок" – що відомо про номінанта на Оскар-2023 від України

"Будинок зі скалок" розповідає про те, як поблизу лінії фронту на сході України невелика група вольових соціальних працівників та працівниць невтомно працює в одному особливому дитбудинку, створюючи такий необхідний безпечний простір для життя дітей, поки державні органи та суди вирішують подальшу долю дитини та її сім'ї.

Працівники центру намагаються зцілити серця цих дітей, чиї сім'ї були зруйновані війною та дати їм надію на краще майбутнє. Фільм є особливо актуальним, адже через повномасштабну війну Росія окупувала Лисичанськ – 2 липня 2022 року Збройні сили України залишили позиції в Лисичанську задля збереження життів військових.

Усі діти в фільмі є не вигаданими персонажами, а справді пережили жахи російської окупації та війни. На щастя, в перший день повномасштабної війни місцева адміністрація Лисичанська встигла вивезти дітей до Львова, деякі з них повернулись у свої прийомні сім'ї.

Міжнародне визнання:

отримав головну нагороду одного з найбільших у світі фестивалів документального кіно про права людини Jeden svět / One World у Празі, Чехія;

здобув нагороду Dragon Award Best Nordic Documentary в документальному конкурсі 45-го кінофестивалю Göteborg Film Festival у Швеції:

став найкращою режисерською роботою в міжнародній конкурсній програмі документальних фільмів World Cinema Documentary Competition головного фестивалю незалежного кіно Sundance Film Festival (США);

виграв у категорії найкращий документальний фільм на грецькому кінофестивалі Thessaloniki International Film Festival та отримав нагороду FIPRESCI Award. Це дозволило стрічці одразу потрапити в шорт-лист Оскара-2023.

Зйомками фільму займались одразу кілька країн: Данія, Україна, Швеція та Фінляндія.

"Будинок зі скалок": дивіться трейлер фільму

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Зазначимо, що раніше Азад Сафаров працював на 5 каналі та Deutsche Welle, проте паралельно створював документальні фільми. Зокрема, працював над стрічкою "Віддалений гавкіт собак" того ж Симона Леренга Вільмонта. У січні 2022 року чоловік став продюсером британського телеканалу Sky News. Зокрема Азад Сафаров є співзасновником фонду "Голоси дітей", з якого черпає натхнення та історії для своїх кінострічок.