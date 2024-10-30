Офіс президента розіслав вказівку кінотеатрам показати фільм Алана Бадоєва: що сталося

Офіс президента України звернувся з проханням до кінотеатрів показувати фільм Алана Бадоєва "Довга Доба". Це відбудеться в рамках заходів, які організовують до тисячного дня від початку вторгнення, що відзначатиметься 19 листопада.

Відповідний лист з вказівками вже надіслано керівникам областей, які отримали завдання організувати покази стрічки в місцевих кінотеатрах. Про це стало відомо із видання Детектор медіа.

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Офіс президента розіслав вказівку кінотеатрам показати фільм Алана Бадоєва

Офіс президента України звернувся з проханням забезпечити показ документальних фільмів, знятих під час війни, які стали лауреатами фестивалю документальних фільмів "Cinema for Victory" – 2024. Особливу увагу приділили саме стрічці Алана Бадоєва "Довга доба", яка стала переможцем кінофестивалю.



Офіс президента розіслав вказівку кінотеатрам / Колаж Кіно 24

Протягом 10 років війни українські режисери та режисерки створили безліч виняткових документальних фільмів, які отримували нагороди на престижних міжнародних фестивалях. Натомість до тисячної дати повномасштабного вторгнення заплановано показ фільму "Довга доба", який є доступним на YouTube уже 8 місяців.

Це рішення викликало певні запитання серед людей. Публіку зацікавило, яким чином обирався фільм для такої важливої дати. Особливо здивувала відсутність згадки про "20 днів у Маріуполі" Мстислава Чернова, який отримав Оскар і став символом мужності та стійкості українського народу.