Соответствующее письмо с указаниями уже направлено руководителям областей, которые получили задание организовать показы ленты в местных кинотеатрах. Об этом стало известно из издания Детектор медиа.

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Офис президента разослал указание кинотеатрам показать фильм Алана Бадоева

Офис президента Украины обратился с просьбой обеспечить показ документальных фильмов, снятых во время войны, которые стали лауреатами фестиваля документальных фильмов "Cinema for Victory" – 2024. Особое внимание уделили именно ленте Алана Бадоева "Долгие сутки", которая стала победителем кинофестиваля.



Офис президента разослал указание кинотеатрам / Коллаж Кино 24

В течение 10 лет войны украинские режиссеры и режиссерки создали множество исключительных документальных фильмов, которые получали награды на престижных международных фестивалях. Зато к тысячной дате полномасштабного вторжения запланирован показ фильма "Долгие сутки", который доступен на YouTube уже 8 месяцев.

Это решение вызвало определенные вопросы среди людей. Публику заинтересовало, каким образом выбирался фильм для такой важной даты. Особенно удивило отсутствие упоминания о "20 дней в Мариуполе" Мстислава Чернова, который получил Оскар и стал символом мужества и стойкости украинского народа.