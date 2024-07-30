"Довгу Добу" Алана Бадоєва покажуть під час Олімпійських Ігор-2024 в Парижі

27 липня вперше в історії Олімпійських Ігор Міністерство молоді та спорту ініціювало унікальний культурно-інформаційний майданчик VOLIA SPACE. Локація працює у паризькому парку La Villette. Мета ініціативи – показати приголомшливу волю наших спортсменів до перемоги, знайомство гостей з Україною та її культурою.

Зокрема, серед найочікуваніших подій в Українському Олімпійському Домі VOLIA SPACE стане показ документальної стрічки "Довга Доба". Режисер картини, Алан Бадоєв, також завітає на захід.

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Фільм "Довга Доба" покажуть під час Олімпійських Ігор-2024

У VOLIA SPACE відбуватимуться зустрічі з відомими українськими спортсменами, культурними діячами й публічними особистостями, які розповідатимуть про сьогодення України під час повномасштабного вторгнення Росії, умови, в яких готувалися до Олімпійських Ігор наші спортсмени, складнощі, яких зазнає українська інфраструктура через постійні атаки країни-агресора.

Локація VOLIA SPACE стала реальною завдяки співпраці французьких органів влади – Міністерство спорту Франції, Офісу Президента України, Міністерства молоді та спорту України, Міністерства закордонних справ України, Посольства України у Французькій Республіці, Національного олімпійського комітету України, українських компаній. Український дім в Парижі працюватиме до 10 серпня.

Документальна стрічка "Довга доба" – це драма, створена на основі 200 годин відеоматеріалів, знятих простими українцями на їхні смартфони по всій країні під час повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Це “капсула часу”, яка свідчить про злочини Росії очима українців, і які не має забути світ.

"Довга доба": дивіться онлайн трейлер фільму

Документальний фільм від режисера Алана Бадоєва та телеканалу "1+1 Україна" вже стигли переглянути в понад 30 країнах світу. Також спец покази стрічки відбулися в штаб-квартирі НАТО у Брюсселі, Раді Європи й доступні для завантаження на стрімінгових сервісах Netflix та британській відеоплатформі OD365.

Відкрита акредитація на показ та паблік ток з Аланом Бадоєвим в Парижі за посиланням.