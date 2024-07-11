Послужили на потреби ЗСУ: "Довга Доба" Алана Бадоєва зібрала шалену суму в прокаті

Документальний фільм Алана Бадоєва та "1+1 Україна" переглянули у 30 країнах. Нещодавно на зібрані від показу кошти придбали евакуаційний автомобіль для медиків 3 ОШБр.

Завдяки показу унікальної документальної драми "Довга Доба" у всьому світі вдалося зібрати суму розміром 1 949 571, 94 грн на потреби українських військових. У матеріалі Кіно 24 дізнаєтесь, що відомо про успіх стрічки.

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"Довга Доба" Алана Бадоєва зібрала майже два мільйони гривень

Режисер каже, що від першого показу фільму "Довга Доба" пройшло менше як рік, а стрічку вже переглянули у понад 30 країнах. Покази все ще тривають, і весь цей час режисер Алан Бадоєв відчуває максимальну підтримку від глядачів як з України, так і з-за кордону. Глядачі високо оцінили фільм і він продовжує збирати позитивні відгуки та визнання на міжнародній арені.

Правда про нашу нескінченну Добу шириться світом, а ще надважливо, що це нам дає змогу допомагати в медичній евакуації наших поранених воїнів,

– говорить режисер стрічки "Довга Доба" Алан Бадоєв.

За підтримки партнерів Multiplex та monobank, кінофестивалів Cinema for Victory, Planeta Kino та благодійного фонду Future for Ukraine, а також аукціону, проведеному у межах заходу клубу Inspira, вдалося придбати та повністю обладнати для медичної евакуації тяжко поранених військових автівку Land Rover.

Ця автівка працюватиме та рятуватиме життя бійців на Харківському напрямку, де ворог щодня штурмує наші позиції,

– коментує начальник медичного пункту іншого штурмового батальйону 3 ОШБр Денис Махно.

"Довга доба": дивіться онлайн трейлер фільму

Документальна стрічка "Довга доба" – це драма, створена на основі 200 годин відеоматеріалів, знятих простими українцями на їхні смартфони по всій країні під час повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року. Це "капсула часу", яка свідчить про злочини Росії очима українців, і які не має забути світ.