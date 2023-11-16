Довгоочікувана екранізація: "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" уже в прокаті

Фільм "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" від режисера Френсіса Лоуренса вже вийшов у прокат. Ця довгоочікувана екранізація однойменного бестселера Сюзанни Коллінз тепер доступна також у форматі IMAX.

Фільм буде обладнаний аудіо- та субтитрами для глядачів із вадами зору або слуху. Читайте все, що відомо на сьогодні про довгоочікувану стрічку, на сайті 24 Каналу.

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Фільм заснований на однойменному бестселері письменниці Сюзанни Коллінз

Як у книзі, так і в екранізації, розповідається про молоді роки Коріолана Сноу, майбутнього антагоніста, та перші "Голодні ігри", які відбулися після громадянської війни в Панемі.

У стрічці "Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій" Коріолану Сноу всього 18 років. Обраний наставником юної Люсі Грей з Дистрикту 12 на Десятих ювілейних Голодних іграх, молодий Сноу розпочинає небезпечну гру, прагнучи перемогти на Іграх і змінити своє майбутнє. Він вірить, що його інстинкти та політична кмітливість, поєднані з красою і талантом Люсі, приведуть його на вершину ієрархії Панему. Змагання між Сноу та Люсі Грей за виживання визначить, хто є співочою пташкою, а хто – змією.

"Голодні ігри: Балада про співочих пташок і змій": дивіться онлайн трейлер фільму

Актори, які зіграли у фільмі

Головні ролі в одній з найочікуваніших стрічок 2023 року виконують молоді зірки Голлівуду: Том Бліт (відомий з "Позолоченого століття", "Біллі Кіда" та "Робіна Гуда") грає образ молодого майбутнього диктатора Панему, Корнеліуса Сноу. Рейчел Зеглер (з "Вестсайдської історії" і "Шазам. Лють богів") виконує роль трибута з 12-го округу, а зірка шоу "Ейфорія", Гантер Шафер, з'являється в ролі сестри Корнеліуса Сноу.

У фільмі також виступають Віола Девіс, лауреатка премії Оскар за фільми "Прислуга", "Загін самогубців", "Жінка-король" і "Як уникнути покарання за вбивство", а також багаторазовий переможець премій "Еммі" і "Золотий Глобус" Пітер Дінклейдж, відомий ролями в "Грі престолів", "Месниках: Завершення" і "Люди X: Дні минулого майбутнього". Також важливу роль в "Голодних іграх" виконав харизматичний актор і письменник Джейсон Шварцман, відомий за участю в "Астероїд Сіті", "Готелі Гранд Будапешт" і "Марія-Антуанетта".

Створення саундтреку до фільму знову доручено Джеймсу Ньютону Говарду, володарю премій "Еммі", "Ґреммі" та дев'ятикратному номінанту на Оскар. Фанати "Голодних ігор" можуть пам'ятати його за створення музики, зокрема Haunting Tree ("Дерево вбивці трьох людей"), для оригінальної франшизи.