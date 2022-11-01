З Ірмою Вітовською у головній ролі: фільм "Коза Ностра" виходить в українських кінотеатрах

Україно-італійська комедія "Коза Ностра. Мама їде" з Ірмою Вітовською нарешті виходить у широкий прокат в Україні. Прокат стрічки про сім'ю та мафію запланований з 1 грудня 2022 року.

У травні 2022 року відбулася прем’єра стрічки в Римі, після якої стартував широкий комерційний прокат в Італії. І от майже через пів року фільм повертається на Батьківщину. Про це 24 каналу розповіла пресслужба фільму.

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"Коза Ностра. Мама їде" з 1 грудня в кінотеатрах України

"Коза Ностра. Мама їде" — яскравий приклад того, як українки просувають український бренд у світі. Попри те, що Італія є мажоритарним ко-продюсером, а у фільмі йдеться про італійську мафію, проєкт придумали українки: авторкою ідеї та співсценаристкою виступила Анастасія Лодкіна, а продюсеркою — Катерина Вишневська. Головна героїня, прізвище якої дало назву фільму, за сюжетом є уродженкою карпатського селища, її також зіграла українка – неперевершена акторка театру та кіно Ірма Вітовська.

"Коза Ностра. Мама їде": дивіться тизер-трейлер до фільму

Ми з італійськими колегами поєднали у фільмі два яскраві національні бренди – італійську мафію та українську жінку. Ми пишаємось нашими жінками у Європі – вони працьовиті, невтомні, небайдужі, гнучкі та винахідливі. І дуже часто знають усе краще за всіх. У нашій героїні Владі Козі я впізнаю себе, свою маму, свекруху, моїх бабусь, моїх колег, неймовірну Ірму Вітовську, – розповіла авторка ідеї та співсценаристка Анастасія Лодкіна.

Вона доповнила: "Ця жінка може не тільки навести лад на занедбаній віллі, вона знає, як врятувати чужу дисфункціональну родину та реформувати занепадаючу сицилійську мафію "Коза Ностра". Інколи ця героїня трішки дратує, її ініціативи буває забагато – але такі вже ми є, українські жінки. Інколи мамі, коли вона вже всіх врятувала, треба просто поїхати додому. Про все це і розказує наш фільм".

Вперше Анастасія та Катерина представили проєкт у 2017 році на престижному MIA TV Drama Series Pitching Forum у Римі. Згодом до виробництва проєкту долучилися італійська кінокомпанія Pepito Produzioni та один з підрозділів національної італійської телерадіокомпанії RAI — кінокомпанія Rai Cinema, на замовлення якої й було знято стрічку.

Ірма Вітовська зіграла у стрічці "Коза Ностра. Мама їде" / Фото пресслужби фільму

Що відомо про зйомки

Зйомки комедії припали на 2020 рік, у розпал першої хвилі пандемії коронавірусу. Знімали в українських Карпатах, на острові Сицилія та в околицях Риму, в умовах суворих карантинних обмежень. По завершенню зйомок команда планувала гучну прем’єру в Києві за участі колег з Італії, проте 24 лютого 2022 року усе змінило.

"Війна внесла свої корективи в життя українців та в долю нашого кіно. Якщо раніше ми бачили "Коза Ностру" у ролі так званого "містка в Європу", можливістю вести культурний діалог з Європою на рівних, то зараз до цієї місії додалась також і підтримка українців у цей складний час. На прикладі головної героїні Влади Кози наше кіно нагадає усім нам, що українки та українці незламні, що сім’я — наш тил, який підтримує нас у скрутну хвилину, що складнощі можна подолати, і що все буде добре. А ще, дуже сподіваюся, насмішить та розрадить в перервах між відключеннями світла та повітряними тривогами", — ділиться продюсерка фільму та директорка з розвитку та копродукції FILM.UA Group Катерина Вишневська.

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Сюжет фільму

Головна героїня фільму Влада Коза продає свій дім у Карпатах та летить до сонячної Сицилії, щоб жити з донькою та допомагати в догляді за онуком. Та виявляється, приїзду мами ніхто не чекав… Після сварки з донькою Влада випадково опиняється на віллі колись могутнього італійського мафіозі дона Фредо, нині вдівця, який переживає глибокі кризи – особистісну, сімейну та фінансову. Влада влаштовується прибиральницею, але стає порятунком цього дому: мамою для дітей дона Фредо та реформаторкою дотепер старої, неефективної та, головне, негуманної мафії.

Влада Коза — не тільки вправна господиня й турботлива мама, а ще й гостра на язик, наполеглива та винахідлива жінка. Влада є уособленням сильної, кмітливої, безстрашної й вольової української матері, яка ладна звернути гори заради добробуту своєї (а часом і чужої) родини.

Кадр зі стрічки "Коза Ностра. Мама їде" / Фото пресслужби фільму

Показ фільму у Римі

Виконавиця головної ролі у фільмі, акторка Ірма Вітовська, у травні 2022 року представила фільм україно-італійського виробництва в Римі. Її приїзд став важливим жестом: вона розповіла про події в Україні та поділилася, у чому полягає феномен української жінки на прикладі історії своєї героїні.

Феномен української жінки – у великій силі духу, тому що Україна всю свою історію проходить турбулентний період. І жінки, як зберігачі інформації та традицій, завжди брали на себе функцію берегинь, коли чоловіки вели війни, боролися за державу. Українська жінка загартована до будь-яких викликів і передає це "по роду". Наші мами, бабусі, прабабусі передали нам секрети того, як вижити й що треба зберегти у пам’яті,

– сказала Ірма Вітовська.

"Сила Влади Кози в надзвичайному оптимізмі й умінні швидко орієнтуватися. У неї багато рішень на кожен із викликів. Думаю, Влада могла б стати активним волонтером з притаманною їй рішучістю та сміливістю. Бо навіть тоді, коли вона дізнається, що знаходиться в осередку мафіозного клану, Влада не боїться протистояти злу. У неї є сміливість та вміння помирити та примирити, вона такий собі "народний дипломат", – продовжила вона.

Ірма Вітовська заговорила італійською на майданчику. Вона так вдало вжилася в роль, так віртуозно приборкала італійську, що з екранів кінотеатрів по всій Італії лунала "жива" мова, без дубляжу. Для прокату в Україні фільм дублювали — усе для того, аби якомога більше українців побачили цю історію на великому екрані. Італійських персонажів озвучили відомі українські актори Назар Задніпровський, Юрій Горбунов, Антоніна Хижняк, Олег Стальчук та Дмитро Гаврилов.

З 1 грудня українці зможуть насолодитися чудовою історією про мужню, сильну та трохи шалену українську жінку.

Кадр зі стрічки "Коза Ностра. Мама їде" / Фото пресслужби фільму