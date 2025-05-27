На Каннському кінофестивалі нагородили фільм, де зіграла українська акторка

Дебютний фільм британського актора та режисера Гарріса Дікінсона "Urchin" отримав приз ФІПРЕССІ на 78-му Каннському кінофестивалі. У стрічці одну з ролей виконала українська акторка Карина Химчук.

Фільм Гарріса Дікінсона був представлений у секції "Особливий погляд". Актор відомий за ролями у стрічках "Хороша погана дівчинка", "Пляжні щури" та "Трикутник смутку", пише Кіно 24 з посиланням на Variety.

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Фільм Гарріса Дікінсона отримав приз ФІПРЕССІ

Приз Міжнародної федерації кінопреси (скорочено приз ФІПРЕССІ) – спеціальна кінематографічна нагорода Міжнародної федерації кінопреси. Її метою є розвиток кіномистецтва та заохочування нового й молодого кіно.

Фільм "Urchin" – це захопливе дослідження характеру бездомного чоловіка Майка, який бореться із залежністю. Він отримав схвальні відгуки завдяки своєму глибокому реалізму та емоційній глибині.

За словами журі, дебют Гарріса Дікінсона – це "потужний перший повнометражний фільм, який є складним дослідженням характеру бездомного чоловіка, що бореться із залежністю. Ми глибоко занурюємось в цикл саморуйнування, зображений зі щирістю, автентичністю та справжньою емпатією".

Фільм "Urchin": дивіться відео онлайн

Головні ролі у фільмі "Urchin" зіграли Френк Діллейн, Меган Нортем та Амр Вакед. Героїню української акторки Карина Химчук звати Рамона. Вона – колега і подруга головного героя Майка.

Карина описувала свою героїню як різку, брутальну молоду дівчину з пірсингом у губі, яка любить гуляти. Акторка розповідала, що Гарріс Дікінсон створив її, спираючись на свою реальну подругу з минулого.

Зауважимо, що головну премію Каннського кінофестивалю "Золота пальмова гілка" цьогоріч отримав фільм "Це був просто нещасний випадок", іранського режисера Джафара Панагі.