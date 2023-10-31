Зірка французького кіно: інтерв'ю з головним актором "Королівства тварин" Роменом Дюрісом

2 листопада на великі екрани українських кінотеатрів виходить фантастична стрічка "Королівство тварин". Цього року фільм відкривав програму "Особливий погляд" – другу за значенням конкурсну секцію Каннського кінофестивалю.

За сюжетом картини світ охоплює хвиля мутацій, які перетворюють звичайних людей на тварин. Головний герой, на ім'я Франсуа, робить усе, щоб урятувати свою дружину, яка зазнала впливу цього таємничого явища. Поки навколо з'являються нові істоти, головний герой і його 16-річний син рушають на пошуки матері, що змінять їхні життя назавжди.

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24 Каналу вдалося поспілкуватися з виконавцем головної ролі Роменом Дюрісом — французьким актором, лауреатом премій "Кришталевий глобус" і "Люм'єр", відомим українським глядачам і глядачкам за фільмами "Три мушкетери: д'Артаньян" та "Ейфель".



Ромен Дюріс у "Королівстві тварин" / Фото пресслужби

Про що "Королівство тварин" для вас?

Це фільм про мінливий світ і про тісні сімейні стосунки між батьком і його сином. Мати перебуває в глибокій стадії зараження якимось вірусом або хворобою, яка змінила частину людства. Поступово тваринна природа заволоділа людськими тілами, і з'явилися істоти все більше схожі на тварин. Головні герої – батько й син – переживають цю ситуацію та всі її наслідки. У ширшому масштабі фільм показує нам, як ми можемо пройти через речі, до чого ми можемо чи не можемо адаптуватися, як ми можемо захистити себе або навчитися жити разом. Я думаю, картина сповнена надії. Історія закінчується досить позитивним відчуттям свободи та особистого збагачення. Тому що я думаю, що наприкінці фільму мій персонаж відчуває себе більш завершеним і повним ентузіазму, ніж на початку. Це батько, який хоче захищати, але не відчуває себе достатньо сильним. Але я переконаний, що до кінця фільму, побачивши всіх цих створінь і переживши цей переворот у житті власного сина, він почувається щасливішим.

"Королівство тварин": дивіться онлайн трейлер фільму

Розкажіть про свого персонажа.

Траєкторія мого персонажа може нагадувати те, що ми всі знаємо про батьківство – це досить універсальна подорож батька. Спершу спостерігаєш, як дитина стає підлітком, бажаєш захистити її, прагнеш направляти її. Потім може настати період безсилля: ви спостерігаєте емансипацію дитини, вона більше не перебуває під нашим контролем, збирається стати дорослою, покинути сімейне гніздо і стати істотою, яку ми іноді не розуміємо. Франсуа спостерігає за довгою подорожжю сина з усіма її перешкодами. Це персонаж, який ніколи не припиняє розвиватися.

Які були ваші враження від сценарію?

Я гадки не мав, як це виглядатиме. Очевидно, ми виходили з цього періоду коронавірусу й пандемійних обмежень. Коли я отримав сценарій, був приголомшений, тому що він дійсно відтворював період, який ми всі щойно пережили. Ніби раптом мав бути зроблений ще важливіший крок. Історія була глибоко зворушливою, побачити, як цей батько намагається знайти зв'язок з молоддю, яка також переживає ті роки. Під час ізоляції ми бачили присутність тварин. Ми бачили, як дикі кабани проходили містами, захоплювали квартали… І раптом фільм пішов ще далі. Це був дуже зворушливий сценарій.

Як ви готувалися до фільмування та як ви взаємодіяли з Полем Кірхером, який виконував роль вашого сина?

Я знаю, що Поль відвідував уроки з тренером, щоб знайти в собі тваринну сутність, що було необхідно для фільму. Він сказав, що йому подобалося досліджувати це, так він мав більше досвіду, на який міг спиратися у своїх сценах. Я відвідав кілька занять, і ми разом досліджували, яким може бути діалог між батьком і сином, який змінюється і мутує, за допомогою невербальних способів спілкування, як-от дотик, наприклад. Це було цікаво, хоча маю зізнатися, що я не пішов далі цим шляхом, тому що я переважно хотів довіряти емоціям, які передаються різними моментами історії. Зрештою, це був радше емоційний виклик, ніж фізична чи психологічна підготовка.



Ромен Дюріс та Поль Кірхер у "Королівстві тварин" / Фото пресслужби

Я хотів бути відкритим і спонтанним, реагуючи на різні ситуації, запропоновані фільмом. Що мені сподобалося в Тома (режисері – 24 Канал), так це його вимогливість і уважність; його спосіб дозволити нам експериментувати дуже вільно і водночас використовувати те, через що ми щойно пройшли, що ми щойно пережили. Він шукав різні підходи, і ми дійсно подорожували кожною миттю, дубль за дублем. Ми досліджували багато різних способів досягти почуття, ситуації. Наприкінці дня ми завжди були трохи виснажені, тому що йшли в багатьох різних напрямках.

Мені подобається такий спосіб роботи, тому що він запобігає розчаруванням. Це чудовий спосіб здивувати, тому що ви завжди йдете кудись не туди, куди очікуєте. Ми завжди можемо отримати те, що очікуємо, а потім піти шукати інші речі. Іноді це призводить до дивовижних моментів і нових емоцій. Словом, це було щільно, насичено, і ми всі були цьому дуже раді. Навіть якщо ми не обов'язково були задоволені собою, ми були щасливі досліджувати всі ці моменти.

Як гадаєте, чи буде до стрічки інтерес на міжнародному рівні?

Історія досить універсальна. Я думаю, що, наприклад, у США вона знайде глядача. Можливо тому, що вони вже змогли пограти з цим жанром і перенести його на досить реалістичне кіно. Я маю на увазі Джона Карпентера, але це також присутнє в азійському кіно. Цей фільм може подорожувати, бо це хороший фільм! Цей фільм насправді про сьогодення. Жанровість цього кіно полягала переважно в роботі сценографії, освітленні або в естетиці. Наша робота, як акторів, полягала радше в тому, щоб намагатися бути максимально реалістичними. Я не збираюся грати інакше через те, що це фантастичний фільм.

Моя робота полягає в тому, щоб зробити це максимально правдоподібним і реальним; показати любов цього батька до своєї дитини, як я б це зробив у набагато інтимнішому фільмі. Все дуже справжнє, автентичне.



Ромен Дюріс у "Королівстві тварин" / Фото пресслужби

Якби ви перетворилися на тварину – то на яку?

Я не вперше чую це питання, і я над ним часто міркував. Що я люблю у тваринах, то це їхню дикість, їхнє вміння ховатися. Я думаю про снігового барса. Або про сіру чаплю, але з інших причин. Можливо, вона не така шикарний, як сніговий барс, але я люблю чаплю, тому що вона завжди поряд. У кожній річці Франції можна побачити сіру чаплю. Її видно, вона на виду, але підійти до неї складно. Я знаю це, бо щоразу, як я наближаюся, вона відлітає. Це дуже складно. Так чи інакше, я люблю саме диких тварин. Я менш чутливий до домашніх тварин, наприклад. Мені не подобається людське ставлення до тварин. Мені подобається, коли тварини справді вільні та дикі. І я думаю, що відкривається інший вимір, коли вони рідкісні. Сніговий барс саме такий. Ви можете побачити це в історії: момент, коли бачать барса – дорогоцінний. Він мені подобається. Можливо тому, що його поведінка зовсім відрізняється від акторської діяльності. Не знаю, але мені подобається.