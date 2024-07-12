Фінал змушує заціпеніти: актори дубляжу "Кріпачки" про те, чому фільм має побачити кожен

З 11 липня в широкий прокат вийшов довгоочікуваний фільм "Кріпачка". Ця стрічка стала справжньою подією в кінематографічному світі, зокрема завдяки зірковому складу акторів, які озвучили головних персонажів. Герої фільму заговорили голосами відомих українських акторок театру і кіно Наталки Денисенко та Наталі Сумської.

Також в озвученні взяв участь Віталій Гордієнко – актор театру і кіно, кінооглядач та засновник популярного ютуб-каналу "Загін кіноманів". Актори поділилися усіма тонкощами процесу дубляжу такого унікального проєкту в ексклюзивному інтерв'ю для Кіно 24.

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Спочатку мій мозок, мої очі відмовлялися сприймати цю картинку, –Наталка Денисенко про унікальність фільму "Кріпачка"

Українська акторка Наталка Денисенко має великий досвід у сфері озвучування фільмів як українського, так і закордонного виробництва. Її голос часто можна почути в кінотеатрах, на телебаченні в серіалах, а також на платформах таких як Netflix та інших стримінгових сервісах.

Денисенко є справжнім професіоналом у цій галузі, але навіть вона зізнається, що робота над стрічкою "Кріпачка" значно відрізняється від її попереднього досвіду. Цей проєкт став для неї новим викликом і водночас захопливою пригодою.

Спочатку мій мозок, мої очі відмовлялися сприймати цю картинку, тому що це і не класична анімація, і з іншого боку і не фільм, якщо дивитись візуально. Це просто мистецтво, яке складно осягнути, маю на увазі, візуально, бо ти звик до того, що у фільмі рухаються люди, в мультфільмах картинки, а тут живопис рухається, і це неймовірне видовище,

– каже Денисенко.

Денисенко поділилася деякими тонкощами процесу озвучування. Вона розповіла, що завжди намагається бути максимально зосередженою на роботі, щоб передати всі емоції та нюанси персонажів. Для неї важливо проживати кожен рух і кожне слово своїх героїв сповна, щоб зробити їхні образи якомога живішими та переконливішими.



Наталка Денисенко / Фото Пресслужба

Акторка підкреслює, що її голос є основним інструментом у цій роботі. Вона використовує його, щоб виразити всю палітру почуттів і переживань, які відчувають персонажі.

Ти проживаєш разом з героями всі ці сцени та навіть більше, тому що ти свою увагу фокусуєш не на тілі, а на голосі. Маєш зробити якомога тонкіше і яскравіше, аби підкреслити акторську гру. Щоб це було і не слабо, і не занадто для того, аби людина дивилася фільм і не збивалась,

– розповідає Наталка.

Наталка Денисенко про свого персонажа: "Я абсолютно розумію головну героїню"

Наталка Денисенко відверто зізнається, що специфіка акторської професії полягає в тому, що, граючи персонажа, акторові потрібно в нього закохатися, навіть якщо це злочинець. Для неї важливо знайти щось, що дозволить проникнути в душу персонажа і зрозуміти його мотиви та переживання. Цього разу Наталка також пережила подібний досвід.

Я абсолютно розумію головну героїню. Тоді не було психотерапевтів, на жаль, але нам подобається дивитись на таке кіно, в якому стаються такі драматичні події. Коли у всіх все добре – це зовсім не цікаво. А в моєї героїні дійсно дуже цікава жіноча доля, і мене це не відштовхує, бо у кожної людини свій шлях,

– зазначає акторка.

Акторка Наталка Денисенко пояснила, чому цей фільм вартий перегляду. Вона вважає, що стрічка "Кріпачка" допомагає глядачам зробити важливі відкриття щодо жінок та їхньої долі. Через історії персонажів глядачі можуть глибше зрозуміти, з якими викликами та труднощами стикалися жінки в минулому, і як це впливало на їхні життя.

"Кріпачка": дивіться онлайн трейлер фільму

Окрім того, акторка наголосила на тій унікальній картинці, яку побачить український глядач.

Це дуже незвичне кіно. Не мультфільм, не кіно, а поєднання кіно, живопису й анімації. Коли я почала дублювати, то думала: "Чому така картинка, навіщо вони це зробили?". А потім воно мене так затягнуло, і мені так сподобався цей ефект. Це така жіноча, драматична, незвична у візуальному плані історія, яку варто подивитися і відірватися, можливо, від побуту та отримати дозу гострих емоцій,

– каже Денисенко.

Фільм "Кріпачка" спонукає до переосмислення минулого і водночас надихає на те, щоб радіти теперішньому і прагнути до кращого майбутнього.

Хотіла, як краще, а вийшло навпаки, – Наталія Сумська про особливість своєї героїні

У фільмі "Кріпачка" Наталія Сумська стала українським голосом матері Ягни. Попри те, що у сучасному світі ставлення до цієї героїні, швидше за все, було б негативним через її дії та рішення, акторка знаходить у ній і позитивні риси.

Мати Ягни теж постраждала, хоч і спричинилася до мезальянсу дочки. Як то кажуть, хотіла, як краще, а вийшло навпаки. Хоча якби заможний Борина, багатій, власник землі, якого засватала за свою дочку моя героїня, не зазнав такої поразки, доля його молодої дружини Ягусі могла б скластися краще. І намагання матері мали б сенс. А без опори, без чоловіка, хоч і нелюба, молода жінка виявилася беззахисною,

– зазначає Сумська.



Наталія Сумська / Фото Пресслужба

Попри унікальність жанру та виклики, які стояли перед акторами дубляжу у фільмі "Кріпачка", Наталія Сумська зізнається, що для професіонала робота з дубляжем не є складною, а швидше цікавою. Вона підкреслює, що кожен новий проєкт є можливістю для творчого зростання та відкриття нових горизонтів.

Ти щиро проживаєш ситуацію разом зі своєю героїнею. Це ніби нова роль для актора, хоч і виконується вона лише голосом. Але підхід той самий,

– каже Наталія.

Фінал, що змушує заціпеніти, – Сумська про те, чому стрічку варто побачити кожному

Фільм "Кріпачка" мав неабиякий успіх за кордоном, привертаючи увагу глядачів своєю унікальною історією та жанром. Наталія Сумська, яка озвучила одну з головних героїнь, зізналася, що від українських глядачів очікує подібного захоплення.

Сюжет, а це напевно половина успіху, справді захопливий. А найбільше – фінал, що змушує заціпеніти. Не конкретизую, аби залишити інтригу для глядача, їхнє враження від фільму мене якраз найбільше цікавить у цій промокампанії,

– зазначає акторка.

"Кріпачка" розповідає драматичну історію красуні Ягни, яка проти своєї волі виходить заміж за заможного вдівця Борину. Вона змушена жити у світі, де її почуття і бажання не мають значення.

Фільм створило талановите подружжя режисерів Дороти Кобєля і Г'ю Велчман. Їхній творчий тандем вже відомий своїми унікальними роботами, які завжди вирізняються глибоким емоційним змістом і високою художньою якістю.

"Кріпачка" обіцяє бути не лише красивою візуально, але й глибоко зворушливою, торкаючи важливі теми про боротьбу за власне "я", любов і незалежність. Вона захопить глядачів своїм сюжетом і сильними персонажами, змусивши замислитися про життєві цінності й долі.

Не пропустіть цю унікальну історію! Дивіться фільм "Кріпачка" з 11 липня в усіх кінотеатрах України!