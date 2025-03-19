Легендарна Ліна Костенко у кіно: єдиний український фільм з участю великої поетеси

Ліна Костенко – це справжня легенда української літератури, одна з найвідоміших і найвпливовіших поетес. Її творчість глибоко вразила багатьох поколінь читачів, і її вірші стали частиною національної культури. Більшість з нас знають Ліну Костенко саме як поетесу, чиї слова проникають у саме серце.

19 березня Ліна Костенко святкує своє 95-річчя, і ми з нагоди цього важливого свята хочемо згадати ще одну цікаву сторону її творчості. Виявляється, Костенко не лише писала вірші та прозу, але й з'являлася на екрані. У матеріалі Кіно 24 розповімо, що це за стрічка.

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"Чорнобиль. Тризна" 1993 року – стрічка, у якій знімалась Ліна Костенко: про що фільм

Фільм, присвячений 800-річчю Чорнобиля, є своєрідною епітафією трагедії на Чорнобильській атомній електростанції. Це фільм про наслідки найбільшої техногенної катастрофи XX століття, який глибоко занурюється в пам'ять про Чорнобиль та його мертвий простір. Одним із важливих елементів фільму є участь української поетеси Ліни Костенко, яка приєднується до колишніх жителів Чорнобиля у їхній щорічній подорожі до зони відчуження.

У фільмі показано контрольно-пропускний пункт на в'їзді в Чорнобильську зону відчуження. Тризна на Чорнобильському кладовищі – це важлива сцена, де вшанують пам'ять загиблих від наслідків катастрофи. Особливе місце у фільмі займають кадри покладання квітів до Меморіалу Слави, що стає символом гіркої пам'яті про трагедію.

"Чорнобиль. Тризна": дивіться фільм онлайн

Також у фільмі зображено різдвяне та великоднє богослужіння в Іллінській церкві в місті Чорнобилі, яке додає ще одного виміру до спогадів про це місце, де святі традиції переплітаються з жахливими наслідками катастрофи. Особливо виразно виглядає понівечена Михайлівська церква в селі Красне Іванківського району Київської області – один з численних символів того, як руйнівна сила аварії змінила ландшафт і культурну спадщину.

В кадрі ми бачимо Ліну Костенко, яка, як поетеса і свідок своєї епохи, вносить свій голос у цю трагічну історію.