Рекордні збори нового "Людини-павука": фільм заробив шалені гроші ще до кінця першого тижня

Про новий фільм "Людина-павук: Абсолютно новий день" говорили ще задовго до прем'єри, однак мало хто очікував, що стрічка стартує з такими цифрами. Уже за дебютний вікенд фільм встановив один із найкращих касових стартів в історії кіно.

Як повідомляє reuters, фільм "Людина-павук: Абсолютно новий день" за перші вихідні зібрав 927 мільйонів доларів у світовому прокаті й буквально застрибнув у список найуспішніших стартів в історії кіно.

Лише у США та Канаді стрічка заробила 355 мільйонів доларів, а міжнародний прокат приніс ще 572 мільйони. Кращий старт мав лише "Месники: Завершення" у 2019 роц з понад 1,6 мільярда. Решта можуть хіба що тихенько заздрити з темного кута кінозалу.



Фільм "Людина-павук: Абсолютно новий день" / Фото imdb



Для Тома Голланда це вже четвертий вихід у ролі Пітера Паркера. Цього разу його герой живе у світі, який забув, ким він є, а поруч знову з'являється Зендея в ролі ЕмДжей. Судячи з реакції глядачів, історія про самотність, дружбу й пошук свого місця зачепила не лише фанатів коміксів.

Критики на Rotten Tomatoes оцінили фільм у 90%, а глядачі взагалі поставили йому майже максимальні 98%. І це ще один натяк, що Людина-павук поки не збирається поступатися павутиною новим героям.

До слова, франшиза вже майже дісталася позначки у 10 мільярдів доларів світових касових зборів. Тож якщо хтось і досі сумнівається, чи потрібен світу ще один фільм про Пітера Паркера, касові збори вже дали відповідь.

Водночас українська версія "Людина-павук: Абсолютно новий день" отримала невеликі зміні. Попри те, що в оригінальному саундтреку звучить пісня російської співачки Монеточки, в українському прокаті цієї композиції не буде – її прибрали.



