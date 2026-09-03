"Чому він не може бути геєм?": Ендрю Гарфілд знову заговорив про Людину-павука

Ендрю Гарфілд знову підкинув фанатам "Людини-павука" тему для дискусій. Актор, який свого часу сам носив червоно-синій костюм супергероя, заявив, що й досі підтримує ідею, що Пітер Паркер може досліджувати власну сексуальність і мати чоловічого любовного інтересу.

Як повідомляє People, у новому інтерв’ю Entertainment Weekly 43-річний Гарфілд повернувся до своїх слів 2013 року. Тоді актор запропонував досить сміливу для того часу ідею: а що, якби замість традиційної Мері Джейн у Пітера Паркера з’явився чоловік?

Тепер Гарфілд каже, що це була своєрідна форма бунту, яка йому справді подобалася. Але головну думку актор не змінив: Людиною-павуком може бути будь-хто.

У цьому костюмі може бути будь-хто, – пояснив Гарфілд.

На його думку, саме універсальність персонажа зробила Людину-павука одним із найулюбленіших героїв в історії.

Гарфілд ще у 2013 році пропонував зробити Мері Джейн чоловіком



"Людини-павука" / Фото imdb



Ідея не нова. Ще у 2013 році Гарфілд відверто говорив, що йому було б цікаво побачити Пітера, який досліджує свою сексуальність.

Тоді він фактично запитував: чому Мері Джейн обов’язково має бути дівчиною? Чому MJ не може бути чоловіком? І чому Пітер не може закохуватися у хлопців?

Актор навіть мав конкретну кандидатуру на роль такого персонажа – Майкла Б. Джордана.

Гарфілд зізнавався, що був фанатом Джордана ще після його появи у серіалі "Прослуховування" і вважав його неймовірно харизматичним та талановитим.

Гарфілд також пояснив, чому вважає тему сексуальності супергероя цікавою. Він хотів створити простір, у якому кожен міг би відчути себе представленим. І, на його думку, якщо людина має надто сильну негативну реакцію на таку можливість, це вже багато про що говорить.

Це було просто питання: а чому б і ні? – пояснив актор.

Поки фанати сперечаються про майбутнє Пітера Паркера, нова частина франшизи вже встигла наробити галасу у прокаті. "Людина-павук" встановив рекорди зборів.