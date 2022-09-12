Перша в Україні екранізація коміксу: "Максим Оса" з'явиться в кіно до Дня українського козацтва

Фільм "Максим Оса та золото Песиголовця" режисера Мирослава Латика знятий за мотивами однойменного коміксу Ігора Баранька. Прем’єра у кіно – 13 жовтня 2022 року.

Історія над створенням фільму почалася ще у 2012 році. За цей час змінилися не тільки продюсери, а й режисери. Завершив зйомки продюсер Валерій Боровик, для нього "Максим Оса та золото Песиголовця" став продюсерським дебютом. Про це 24 каналу розповіла пресслужба фільму.

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"Максим Оса та золото Песиголовця": сюжет та тизер

Події фільму зображають 1636 рік. За сюжетом польський король сплачує данину козакам, аби запобігти повстанню. Золото везуть до шинку Нахмана, де на нього чекає хорунжий Корсунського полку Максим Оса. Та замість загону з 5 братчиків до корчми завертає напівживий козак з пустим капшуком. Разом із ним Оса вирушає на пошуки зниклих побратимів і знаходить їхні понівечені тіла в глибині лісу.

В офіційному синопсисі йдеться про те, що на місці злочину з’являється каштелян замку, пан Карл Фогель. За підозру у вбивствах та крадіжці панського золота козарлюгу беруть під варту й під тиском тортур намагаються дізнатися правду. Господар пан Йожеф, згадавши легенди про подвиги Максима Оси, виправдовує січовика та доручає розгадати таємницю смерті козаків і віднайти втрачені скарби.

У картині Осі доведеться розплутати відьмацьке павутиння та віч-на-віч зустрітися з містичним Песиголовцем. Проте про долю золота та його власника замовчує навіть писар, який веде цю оповідь. Чим закінчиться історія – дізнаємося вже 13 жовтня.

Режисером стрічки став Мирослав Латек.

"Максим Оса" – це вибухове поєднання жанрів. Пригодницький детектив, трилер, екшн з сучасним, але автентично українським поглядом режисера на історію. Ми віримо, що глядач гідно оцінить це унікальне кіно,

– прокоментувала Надія Коротушка, керівниця напряму кінотеатральної дистрибуції FILM.UA Distribution.

У ролику з перших хвилин стає помітно, що історія розповість про відчайдушного, рішучого та скаженого козака. До речі, це чи не перший український глядацький художній фільм, де переважає сучасна героїка, у якій вдало поєднуються елементи детективу, трилеру, фентезі та дорослої казки.

"Максим Оса та золото Песиголовця": дивіться тизер