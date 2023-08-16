З оскароносною Геллі Беррі: все, що варто знати про новий фільм The Mothership на Netflix

"Материнський корабель" (The Mothership) – це великий науково-фантастичний трилер Netflix з Голлі Беррі у головній ролі, який мав вийти на стрімінгу ще минулого року. Втім, нової дати прем'єри ще досі немає.

Автором фільму став Метью Чарман, який був номінований на Оскар за сценарій до стрічки "Міст шпигунів" із Томом Генксом у головній ролі. "Материнський корабель" також стане режисерським дебютом Чармана.

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Серед продюсерів будуть сама Геллі Беррі, Денні Стілльман, Фред Бергер і Браян Кавана-Джонс.

Сюжет фільму "Материнський корабель"

Сара Морс вирушає в захопливий квест через рік після того, як її чоловік зникає за складних обставин із їх віддаленого сільськогосподарського маєтку. Виявивши загадковий позаземний артефакт під своїм житлом, Сара та її діти розпочинають шалену місію, щоб знайти її зниклого чоловіка, батька, і, перш за все, дізнатися всю правду про цю заплутану головоломку.

Акторський склад

Головну роль зіграє Геллі Беррі, відома своїми ролями у таких фільмах:

"Люди Ікс"

"Джеймс Бонд"

"Бал монстрів"

"Джон Вік" тощо.

Окрім неї, до фільму залучені актори Омарі Гардвік, Джон Ортіс, Моллі Паркер, Мерилін Буш та інші.

Зйомки проєкту

Вперше проєкт представили ще в лютому 2021 року. Зйомки фільму The Mothership від Netflix почалися в червні 2021 року (як повідомляється, 14 червня) і завершилися в середині серпня того ж року. Виробництво проходило в Бостоні, Массачусетс, США. Деякі зйомки також відбувалися в Норвуді, штат Массачусетс.

Кадр з фільму "Материнський корабель" / Netflix