Їй уже 38: як зараз виглядає зірка "Матильди" і чому вона проти продовження фільму

Минуло майже 30 років відтоді, як маленька Матильда змушувала книжки літати, а міс Транчбул – тремтіти. Та поки Голлівуд штампує римейки й продовження всього, що колись стало хітом, сама зірка фільму Мара Вілсон не поспішає повертатися до культової ролі.

Як повідомляє People, сьогодні акторці 38 років. Колишня дитяча зірка давно не знімається у великому кіно, стала письменницею, активісткою, багато пише про книжки, психічне здоров'я та суспільні теми. Проте її й досі запитують за продовження "Матильди".



Мара Вілсон / Фото Інстаграм зірки



За словами акторки, більшість одразу пропонує очевидний варіант: мовляв, нехай у Матильди буде донька, яка теж відкриє в собі надздібності. Але Вілсон вважає, що це суперечить самій історії.

Вона пояснила, що сили Матильди з'явилися не випадково. Вони стали наслідком важкого дитинства, жорстокого ставлення батьків і необхідності захищатися. Саме через труднощі героїня відкрила в собі внутрішню силу, знайшла підтримку в освіті, книгах і людях, які її любили.

Матильда ніколи не виховувала б власну дитину так, щоб та пережила подібне, – фактично підсумувала Вілсон.

Вілсон також зізналася, що колись її дратувало, коли всі називали її Матильдою. Зараз вона дивиться на це інакше: каже, з роками вони з героїнею ніби стали схожими. Любов до книжок, письменництва та розмов про психічне здоров'я – усе це, на її думку, цілком пасувало б і самій Матильді.

Попри шалений успіх стрічки, Мара з теплотою згадує режисера Денні Де Віто, який підтримував її сім'ю в найважчий період, коли її мама боролася з раком.



Нагадаємо, що саме зараз обговорюються можливі зйомки продовження фільму "Звільніть Віллі".