Трилер "Між нами" з Ірмою Вітовською презентували на Одеському кінофестивалі

Фільм "Між нами" 16 серпня було представлено на кіноринку в межах Одеського міжнародного кінофестивалю. Стрічку презентували генеральна продюсерка центру Up Ua Studio Поліна Герман, PR-директорка фільму Софія Богатова та виконувач однієї з ключових ролей Михайло Дзюба.

Це перший крок, який команда кінофільму зробила до українського глядача після повного завершення роботи над стрічкою, здачі матеріалів картини та звітності в Держкіно. Про це повідомила Up Ua Studio.

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Трейлер та презентація фільму були сприйняті майбутніми прокатниками тепло та з цікавістю. У кулуарах після завершення презентації продюсерка фільму Поліна Герман відповіла на численні запитання представників кінотеатрів та мереж із різних куточків України, що дає нам право сподіватися, що вже в наступному прокатному році картина дійде до якомога більшої кількості національних поціновувачів гарного кіно.



Кадр з фільму / Фото Up Ua Studio

"Ми дуже раді представити наш фільм на кіноринку Одеського кінофестивалю, розповісти про нього кінотеатрам та представити наш фільм українським дистриб’юторам. У цей момент ми ведемо перемови з дистриб’юторами та телеканалами. Плануємо прем'єру та вихід нашого фільму в прокат восени 2022 року", – прокоментувала продюсерка Поліна Герман.

Творча команда

– це психологічний трилер знятий у 2020 році коштом Держкіно України. Фільм став переможцем 11 пітчингу Держкіно та отримав 100% державне фінансування в розмірі майже 11 мільйонів гривень. Виробництвом стрічки займається продакшен Up Ua Studio, продюсерка Поліна Герман.

Режисерка – Соломія Томащук, оператор-постановник – Юрій Дунай. Вони також є співавторами ідеї фільму та сценарію. Художник – постановник Юрій Григорович.



Про фільм "Між нами" / Фото Up Ua Studio

Акторський склад

Анастасія Пустовіт;

Ірма Вітовська;

Дмитро Сова;

Євген Єфремов;

Михайло Дзюба;

Євген Ламах;

Сергій Детюк.

"Між нами" 2022: дивіться трейлер