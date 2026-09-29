Через 27 років знову Рік О'Коннелл: Брендан Фрейзер з'явився на зйомках "Мумії 4"

57-річного актора помітили на майданчику 28 вересня. Це його повернення до знаменитої ролі майже через три десятиліття після виходу першої "Мумії" 1999 року. На нових фото Фрейзер з'явився у коричневій шкіряній куртці та білому шоломі за кермом вінтажного сріблясто-червоного автомобіля.

Як повідомляє People, команда знімала епізод перегонів 1957 року. На костюмах деяких героїв навіть можна побачити напис Rick O'Connell Racing. Тобто Рік, схоже, за ці роки не перейшов на спокійне життя з городом і кросвордами.

Подробиці сюжету поки тримають у секреті. Сам Фрейзер раніше натякнув, що команда збирається буквально "зібрати гурт знову" та повернутися до знайомих локацій із попередніх частин.

Рейчел Вайс теж повертається



Брендон Фрейзер на зйомках фільму / Фото Click News and Media / BACKGRID



Але головна новина для фанатів франшизи – Фрейзер буде не сам. Рейчел Вайс знову зіграє Евелін О'Коннелл. Актрису вже також сфотографували під час зйомок біля Британського музею в Лондоні. Вона з'явилася у жовтій спідниці в горошок, коричневому жакеті та широкополому капелюсі – тобто атмосфера пригодницького ретро нікуди не поділася.

Особливо символічно, що Фрейзер і Вайс востаннє разом грали Ріка та Евелін ще у "Мумія повертається" 2001 року. У третій частині 2008-го роль Евелін уже виконувала Марія Белло.



Брендон Фрейзер на зйомках фільму / Фото Click News and Media / BACKGRID



Тобто на возз'єднання екранної пари фанати чекали приблизно чверть століття. Нічого страшного – мумії взагалі вміють чекати тисячі років.

Повернуться й інші знайомі герої

Четверта частина вирішила не обмежуватися лише двома головними зірками. До своїх ролей також повернуться Джон Ганна, Одед Фер та Кевін Джей О'Коннор. До акторського складу приєдналися Майкл Джонстон і Нуман Акар. Режисерами стали Метт Беттінеллі-Олпін і Тайлер Джиллетт.

Що було в оригінальній "Мумії"

Перша "Мумія" вийшла у 1999 році. Фрейзер зіграв авантюриста Ріка О'Коннелла, який разом із бібліотекаркою та єгиптологинею Евелін і її братом Джонатаном вирушає на пошуки стародавніх скарбів.



Рейчел Вайс / Фото RetroMoviesDB



Звичайно, спокійно забрати золото й поїхати додому їм ніхто не дозволив. Компанія випадково пробуджує муміфікованого жерця Імхотепа, після чого починаються прокляття, ожилі мерці та інші стандартні туристичні неприємності в Єгипті.

У 2001 році вийшла "Мумія повертається", а у 2008-му – "Мумія: Гробниця імператора драконів". У 2017 році Universal спробувала перезапустити франшизу з Томом Крузом, однак запланований кіновсесвіт продовження не отримав.

Коли вийде "Мумія 4"

Чекати залишилося трохи більше року. Прем'єру "Мумії 4" запланували на 15 жовтня 2027 року – причому дату навіть перенесли ближче, адже спочатку реліз очікувався лише у 2028-му.

Раніше ми вже показували, як змінився актор після втрати зайвої ваги.