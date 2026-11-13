Улюблений лиходій повернеться в новій "Мумії" з Бренданом Фрейзером

У новому фільмі знову з'явиться Імхотеп – моторошний жрець, який тероризував героїв перших двох стрічок. І, судячи з усього, навіть 25 років у потойбіччі не навчили його залишатися мертвим.

Про повернення персонажа особисто повідомив 64-річний актор Арнольд Вослу, який зіграв Імхотепа у фільмах 1999 та 2001 років. Подробицями він поділився в подкасті Danger Close, передає ScreenRant.

Як Імхотеп повернеться в новій "Мумії"

Актор підтвердив, що вже підписав контракт на участь у четвертій частині франшизи, яка отримала назву "Мумія: Книга мертвих".

Фільм "Мумія" / Фото IMDB

За словами Вослу, зйомки за участю Брендана Фрейзера вже тривають у Лондоні, а сам він планує приєднатися до команди в листопаді.

Імхотеп повертається. Хтось мене розбудить, прочитавши Книгу мертвих, – і ось ми знову тут, – розповів актор.

Нагадаємо, що в першій "Мумії" Імхотеп був давньоєгипетським жерцем, якого поховали живцем за вбивство фараона. Після випадкового воскресіння він намагався повернути до життя свою кохану Анк-су-Намун.

У другому фільмі лиходія знову воскресили, але його спроба здобути могутність закінчилася черговою подорожжю в потойбіччя. У третій частині 2008 року персонаж уже не з'являвся.

Арнольда Вослу омолодять на десятки років

Ще одна цікава деталь стосується зовнішності актора. Вослу розповів, що творці фільму планують цифровим способом повернути йому вигляд, який він мав у 38 років, коли знімався в першій "Мумії".

Сам актор уже прочитав сценарій четвертої частини й назвав його дуже хорошим.

Хто ще повернеться до "Мумії"

Нова стрічка об'єднає чимало знайомих облич. Брендан Фрейзер знову зіграє шукача пригод Ріка О'Коннелла, а Рейчел Вайс повернеться до ролі його дружини Евелін.

До акторського складу також увійшли Джон Ганна, Одед Фер і Кевін Дж. О'Коннор.

Режисерами стали Метт Беттінеллі-Олпін і Тайлер Джиллетт, відомі роботою над новими частинами "Крику".

Подробиці основного сюжету поки тримають у секреті. Водночас повідомляється, що події третьої частини "Мумія: Гробниця імператора драконів" нова стрічка ігноруватиме.

Прем'єра "Мумії: Книга мертвих" запланована на 15 жовтня 2027 року.



