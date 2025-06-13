Фільм французьких режисерів про війну в Україні вийшов у прокат у США: що це за стрічка

Фільм "Наша війна" французьких режисерів Бернара-Анрі Леві та Марка Русселя вийшов у прокат у Сполучених Штатах Америки. Він доступний для перегляду у різних кінотеатрах країни.

Про це повідомили у фейсбуці United 24, передає Кіно 24. Представники платформи подякували Бернарові за те, що він продовжує розповідати світові про Україну.

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Що відомо про фільм "Наша війна"

Цьогоріч французькі режисери Бернар Анрі-Леві та Марк Руссель приїжджав на Схід України, аби задокументувати, як живуть цивільні під щоденними російськими обстрілами та військові, які борються з ворогом на фронті.

Зйомки фільму "Наша війна" проходили з лютого по квітень 2025 року на Покровському напрямку та на Сумщині. Бернар Анрі-Лев та Марк Руссель також використовувати особисті архіви.

"Наша війна": дивіться відео онлайн

В описі зазначається, що режисери знімали російсько-українську війну з весни 2022 року і навіть раніше, адже вона триває з 2014 року, коли бойові дії розпочалися на Донеччині та Луганщині й ворог окупував Крим.

Раніше ми повідомляли, що документальний фільм "Україна: Ворог у лісі" отримав премію BAFTA TV Awards 2025. У стрічці розповідається про бійців 210-го окремого спеціального батальйону "Берлінґо".