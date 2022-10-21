Поїде на Оскар від Німеччини: Netflix показав трейлер екранізації "На Західному фронті без змін"
Джерело:Ютуб Netflix Ukraine
У мережі з’явився трейлер екранізації роману "На Західному фронті без змін" Еріха Марії Ремарка. Фільм вже можна буде побачити зовсім скоро – 28 жовтня він вийде на Netflix.
У новій кіноадаптації "На Західному фронті без змін" ми побачимо захопливу історію молодого німецького солдата на Західному фронті Першої світової війни. Відомо, що саме ця картина стала найдорожчим німецьким фільмом в історії, який Німеччина відправить на Оскар у 2023 році.
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"На Західному фронті без змін" – що відомо про фільм
За сюжетом Пауль та його товариші на власному досвіді дізнаються, як початкова ейфорія війни перетворюється на розпач і страх, коли вони борються за своє життя та одне одного в окопах. Фільм режисера Едварда Бергера заснований на всесвітньо відомому однойменному бестселері Еріха Марії Ремарка.
Режисером четвертої кіноадаптації роману став Едвард Бергер. У фільмі зіграли такі актори:
- Фелікс Каммерер,
- Альбрехт Шух,
- Аарон Гільмер,
- Едін Хасанович,
- Даніель Брюль,
- Давид Стрізов та багато інших.
Прем’єра на Netflix відбудеться через тиждень 28 жовтня.
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Екранізації роману "На Західному фронті без змін"
1930 рік – американський фільм "На Західному фронті без змін" режисера Льюїса Майлстоуна. Стрічка отримала два Оскари у номінаціях "Найкращий режисер" та "Найкращий фільм";
1979 рік – телевізійний фільм з однойменною назвою режисера Делберта Манна;
2016 рік – американська стрічка "На Західному фронті без змін" режисера Роджера Дональдсона.