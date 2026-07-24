Новий фільм Крістофера Нолана опинився в центрі скандалу

Зйомки великого Голлівуду іноді закінчуються не лише прем'єрами, а й рахунками за ремонт. Саме така історія зараз розгортається навколо нового фільму Крістофера Нолана "Одіссея".

Як пише The New York Times, для зйомок стрічки команда орендувала майже 18-метровий корабель Glad av Gillberga, який належить шведському Вермландському центру вікінгів. Спочатку музейникам повідомили лише робочу назву проєкту – Charlie's Tale. Лише пізніше вони дізналися, що їхній корабель "зніматиметься" в новому фільмі Нолана.



Корабель Glad av Gillberga / Фото Peter Olausson



Після завершення роботи судно повернули власникам, але не в найкращому стані. За словами голови центру Петера Олауссона, на корпусі з'явилася тріщина, довелося міняти частину оснащення та заново фарбувати корабель. Після ремонту музей виставив студії рахунок на 6 тисяч доларів.

У центрі стверджують, що грошей досі не отримали. Через ремонт корабель не зміг вчасно повернутися до екскурсійного сезону, а це означає ще й додаткові збитки.

Втім, Universal Pictures має іншу версію. У студії заявили, що всі рахунки, зокрема й за ремонт, були оплачені, а зараз намагаються з'ясувати, звідки виникло непорозуміння.

Попри це, образи на сам фільм у власника корабля немає. Петер Олауссон уже подивився "Одіссею" й каже, що кілька разів упізнав своє судно на великому екрані.

Виходить досить символічно: корабель пережив голлівудську пригоду, потрапив у фільм Крістофера Нолана, а тепер, схоже, ще й став головним героєм окремої історії – вже не пригодницької, а фінансової.

Наразі відомо, що фільм "Одіссея" за перший тиждень прокату зібрав рекордну суму.