"Одіссея" Нолана оживила кінотеатр, який 35 років не показував нових фільмів

Схоже, Крістофер Нолан знову зробив неможливе. Поки "Одіссея" збирає сотні мільйонів доларів у прокаті, один із найстаріших кінотеатрів Каліфорнії переживає справжнє друге народження.

Як повідомляє The Hollywood Reporter, історичний Alex Theatre раптом знову став місцем, де всі хочуть дивитися кіно. Завдяки "Одіссеї" він став найкасовішим кінотеатром США для показів у форматі 70 мм, хоча останню кінопрем'єру тут показували ще у 1991 році – це був "Термінатор 2". Відтоді сценою більше користувалися музиканти й театрали, ніж кіногерої.



Кінотеатр Alex Theatre / Фото Erik Bakshi for Film Leader Co.



Спеціально заради нового фільму Нолана театр встановив сучасне обладнання для показу 70-міліметрової плівки, вклавши в оновлення близько 500 тисяч доларів. І, схоже, не прогадав. Глядачів виявилося так багато, що покази "Одіссеї" вже продовжили ще на кілька тижнів.

Сама стрічка теж почувається більш ніж упевнено. Лише в американському прокаті вона вже зібрала майже 400 мільйонів доларів, поступившись першою сходинкою лише новій "Людині-павуку".



Кінотеатр Alex Theatre / Фото Erik Bakshi for Film Leader Co.



Виходить, Нолан цього разу не просто зняв ще один блокбастер. Він ще й довів, що заради хорошого кіно люди й досі готові виходити з дому, купувати квитки й повертатися до кінотеатрів, які, здавалося, вже давно стали частиною історії.

До речі, нещодавно "Одіссея" опинилася в центрі скандалу: під час зйомок було пошкоджено історичний реквізит, через що фільм активно обговорювали не лише кіномани, а й історики.