Зендея не змогла вимовити репліки на зйомках фільму "Одіссея": акторка розповіла кумедну історію

Зендея, схоже, дізналася, що зйомки у Крістофера Нолана – це випробування не лише для нервів, а й для голосових зв'язок.

Як розповідає Variety, Зендея зізналась, що перший день зйомок в Ісландії видався настільки морозним, що губи буквально відмовились працювати. Схоже її не врятували навіть жарти Роберта Патіннсона на знімальному майданчику.

У мене були вивчені всі репліки, але рот просто замерз. Я намагалася говорити, а виходило лише: "бла-бла-бла". Це було дуже ніяково, – пригадала Зендея.

Нолан, щоправда, драми в цьому не побачив і взагалі назвав Зендею "ідеальною" – видно, замерзлі губи в його версії реальності зчитуються як бездоганна гра.

"Одіссея": дивіться онлайн трейлер фільму

Том Голланд на зйомках фільму "Одіссея"

До слова, губилась на майданчику не лише вона. Том Голланд у перший день був упевнений, що прирік себе на провал і не сподобався режисеру. Виявилось – Нолан просто регулярно зупиняв зйомку через технічні нюанси IMAX-камер, а не через акторську гру. Так що страх невдачі тут виявився радше проблемою акторської психіки, ніж реальної оцінки.

Коли вийде фільм "Одіссея"

Нагадаємо, що прем’єра стрічки очікується 16 липня 2026 року.

Також, крім прем’єри фільму Одіссей в липні варто очікувати ще на кілька цікавих стрічок.