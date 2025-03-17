Один з найкасовіших серед документальних: фільм “Одного літа в Україні” відзначився успіхом

Український фільм "Одного літа в Україні" увійшов у п'ятірку найкасовіших документальних стрічок українського кінопрокату за останні роки. Команда вже працює над його появою закордоном.

Про це 24 Каналу розповів продюсер "Вавилон’13" Андрій Котляр, зауваживши, що хоч фільм і документальний, він вийшов цікавим та захопливим. Стрічка отримала багато позитивних відгуків.

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Про успіх “Одного літа в Україні”

Продюсер зауважив, що показ фільму "Одного літа в Україні" в кінотеатрах нашої країни був успішним, тепер команда працює над його показом за кордоном. Однак, наприклад, з показом у США є певні проблеми, пов'язані з політикою. Тема війни є гострою, американські компанії не хочуть ризикувати.

Попри це команда фільму працює над цим. Також в перспективі є розміщення стрічки на онлайн платформах в Україні.

У фільмі розповідають історії бійців міжнародного легіону ГУР. Цікаво, що після його виходу кількість іноземних добровольців в Україні збільшилась.

Це кіно – не просто фільм про російсько-українську війну. Це фільм очима іноземних добровольців. Він має просвітницьку місію для громадян інших країн. Ми отримуємо запити від людей, які хочуть подивитись це кіно, щоб зрозуміти, як відбувається навчання і мати дух братерства,

– наголосив він.

Фільм отримав велику кількість позитивних відгуків. Часто люди мають упереджене ставлення щодо документальних стрічок, але це точно не про "Одного літа в Україні". Тут можна побачити цікаві історії бійців про їхні пригоди та дружбу.

У тренувальному таборі до мене підійшов один з військовослужбовців ЗСУ, який нещодавно закінчив вишкіл і сказав, що дуже заздрить бійцям, адже їхнє навчання виглядає дуже потужно. Це було дуже щиро,

– сказав Котляр.

Він додав, що фільм має на меті показати іноземцям, що українські військові воюють за цінності та демократію.