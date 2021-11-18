Фільм Олега Сенцова "Носоріг" переміг на фестивалі у Швеції

Кримінальну драму визнали найкращою на фестивалі Stockholm International Film, а виконавець головної ролі у картині, Сергій Філімонов, переміг у категорії "Найкращий актор". На широкі екрани стрічка вийде у лютому 2022 року.

За сюжетом, "Носоріг" розповідатиме про 90-ті роки, коли в Україні відбувався перехід від Радянського Союзу до незалежності. На тлі цих буремних часів змальовується історія колишнього бандита, який пригадує все своє життя та розуміє, що всі події в ньому були невипадковими. Олег Сенцов каже, що стрічка не про бандитів, а про українську історію.

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Через сильну, неймовірну гру ми можемо побачити, як його персонаж змінювався від чутливої "слов'янської душі" до злочинця, вбивці,

– кінокритики прокоментували стрічку Сенцова.

У 2013 році фільм виграв на пітчингу в Держкіно й отримав державне фінансування у розмірі майже 4 мільйони гривень. У 2014 році відбулося незаконне ув'язнення режисера стрічки Олега Сенцова в Росії й виробництво фільму так і не було завершено. Повернулися до картини у 2020 році. Проєкт Сенцова "Носоріг" отримав фінансову підтримку від фонду EURIMAGES на суму 270 тисяч євро. Зйомки стартували наприкінці вересня 2020 року.

Акторський склад

У фільмі зіграли понад 800 людей, більшість із них – непрофесійні актори з Кривого Рогу. Серед професійних:

Сергій Філімонов;

Євген Черников;

Євген Григор'єв;

Аліна Зевакова.

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