Важливий здобуток для країни, – фільм "Памфір" номінували на нагороду Європейської кіноакадемії
Стрічку "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука номінували на нагороду Європейської кіноакадемії. За словами продюсерки Олександри Костіної, це важливий здобуток не тільки для фільму, але й для країни.
Фільм "Памфір" номінували на нагороду Європейської кіноакадемії
Європейська кіноакадемія оголосила український фільм "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого Собчука виробництва Bosonfilm одним із шести номінантів на EUROPEAN DISCOVERY – Prix FIPRESCI, нагороду, яка щорічно вручається в межах European Film Awards за найкращий дебютний повнометражний фільм.
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Олександра Костіна зазначила, що "бути визнаним одним із шести найкращих дебютів за версією Європейської кіноакадемії – важливий здобуток не тільки для фільму, але й для країни". Звісно, це ще одна можливість привернути увагу міжнародної спільноти до України.
У фейсбуці "Памфіра" йдеться про те, що номінації EUROPEAN DISCOVERY – Prix FIPRESCI були визначені комітетом, до складу якого входили члени правління EFA (Європейської кіноакадемії), а також представники FIPRESCI, Міжнародної федерації кінокритиків. Переможці будуть оголошені під час 35-ї церемонії нагородження European Film Awards, яка відбудеться в Рейк’явіку (Ісландія) 10 грудня цього року.
Сюжет картини, актори та трейлер
"Памфір" – історія про хорошого сім’янина, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї. Події відбуваються на Заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки.
Сімейна драма "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука зірвала шквал овацій під час світової прем’єри у програмі "Двотижневик режисерів" Каннського кінофестивалю. Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.
Після успішної прем’єри в Каннах, "Памфір" було відібрано до програм більш ніж 40-ка фестивалів із 25 країн світу. Кожен показ фільму збирає повні зали глядачів,
– сказала продюсерка фільму Олександра Костіна.
"Памфір": дивіться трейлер фільму онлайн
Акторський склад
Головні ролі у фільмі виконали:
- Олександр Яцентюк,
- Соломія Кирилова,
- Станіслав Потяк,
- Мирослав Маковійчук,
- Олена Хохлаткіна,
- Іван Шаран.
Коли прем’єра в Україні
В Україні на кінотеатральний прокат стрічки слід очікувати з 2023 року.