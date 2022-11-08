Важливий здобуток для країни, – фільм "Памфір" номінували на нагороду Європейської кіноакадемії

Стрічку "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука номінували на нагороду Європейської кіноакадемії. За словами продюсерки Олександри Костіної, це важливий здобуток не тільки для фільму, але й для країни.

Фільм "Памфір" номінували на нагороду Європейської кіноакадемії

Європейська кіноакадемія оголосила український фільм "Памфір" режисера Дмитра Сухолиткого Собчука виробництва Bosonfilm одним із шести номінантів на EUROPEAN DISCOVERY – Prix FIPRESCI, нагороду, яка щорічно вручається в межах European Film Awards за найкращий дебютний повнометражний фільм.

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Олександра Костіна зазначила, що "бути визнаним одним із шести найкращих дебютів за версією Європейської кіноакадемії – важливий здобуток не тільки для фільму, але й для країни". Звісно, це ще одна можливість привернути увагу міжнародної спільноти до України.

У фейсбуці "Памфіра" йдеться про те, що номінації EUROPEAN DISCOVERY – Prix FIPRESCI були визначені комітетом, до складу якого входили члени правління EFA (Європейської кіноакадемії), а також представники FIPRESCI, Міжнародної федерації кінокритиків. Переможці будуть оголошені під час 35-ї церемонії нагородження European Film Awards, яка відбудеться в Рейк’явіку (Ісландія) 10 грудня цього року.

Сюжет картини, актори та трейлер

Окрім "Памфіра", в категорії "Найкращий документальний фільм" номінований також "" режисера Сімона Леренга ВІльмонта, що розповідає про те, як поблизу лінії фронту на сході України невелика група вольових соціальних працівників та працівниць невтомно працює в одному особливому дитбудинку, створюючи такий необхідний безпечний простір для життя дітей, поки державні органи та суди вирішують подальшу долю дитини та її сім'ї. А ще "" литовського режисера Мантаса Кведаравічюса, якого вбили росіяни у Маріуполі.

"Памфір" – історія про хорошого сім’янина, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї. Події відбуваються на Заході України напередодні традиційного карнавалу Маланки.

Сімейна драма "Памфір" Дмитра Сухолиткого-Собчука зірвала шквал овацій під час світової прем’єри у програмі "Двотижневик режисерів" Каннського кінофестивалю. Стрічку створено за підтримки Державного агентства України з питань кіно.

Після успішної прем’єри в Каннах, "Памфір" було відібрано до програм більш ніж 40-ка фестивалів із 25 країн світу. Кожен показ фільму збирає повні зали глядачів,

– сказала продюсерка фільму Олександра Костіна.

"Памфір": дивіться трейлер фільму онлайн

Акторський склад

Головні ролі у фільмі виконали:

Олександр Яцентюк,

Соломія Кирилова,

Станіслав Потяк,

Мирослав Маковійчук,

Олена Хохлаткіна,

Іван Шаран.

Коли прем’єра в Україні

В Україні на кінотеатральний прокат стрічки слід очікувати з 2023 року.