Фільм-переможець Каннського кінофестивалю 2021 "Титан" виходить в український прокат

На екрани українських кінотеатрів сьогодні, 30 вересня, виходить скандальний боді-горор "Титан", чия перемога на цьогорічному Каннському кінофестивалі шокувала весь світ.

"Титан" – це друга повнометражна картина французької кінорежисерки Джулії Дюкорно. Попередня її робота – горор із елементами канібалізму "Сире" – також була представлена в основному конкурсі фестивалю в 2016 році й виборола Приз ФІПРЕССІ. Новий боді-горор і трилер "Титан" перевершив приголомшливий дебют режисерки. Про це повідомила компанія Артхаус Трафік.

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Сюжет фільму

Алексія працює стриптизеркою та має сексуальний потяг до автомобілів. Через важку дитячу травму, а також відсутність батьківської любові, вона виросла схильною до насильства. Коли її неконтрольована агресія заходить занадто далеко, вона змінює зовнішність та видає себе за іншу людину.

Головні ролі в стрічці виконали:

переконлива дебютантка Агата Руссель;

5-разовий номінант та володар Премії "Сезар", а також отримав нагороду;

Венсан Лендон, нагороджений за найкращу чоловічу роль Каннського кінофестивалю.

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Прем’єра стрічки

Світова прем’єра "Титану" відбулася в межах конкурсної програми Каннського кінофестивалю, де стрічка отримала Золоту пальмову гілку. Так, Джулія Дюкорно стала другою жінкою в історії фестивалю, яка здобула головний приз. Картину також тепло зустріли критики: рейтинг фільму на Rotten Tomatoes складає 94% на основі 31 рецензії (схвальні відгуки від Variety, Hollywood Reporter, IndieWire).

Прем’єра фільму в Україні відбулася на 12-му Одеському міжнародному кінофестивалі.