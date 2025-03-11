Українська романтична комедія "Песики" приголомшила касовими зборами: про які суми йдеться

Прокат романтичної комедії "Песики" виробництва FILM.UA Group за підтримки Нового каналу в розпалі. За допрем'єрні покази й перший вікенд стрічка зібрала 20 165 201 гривня, а загальна кількість проданих квитків уже сягнула 113 824.

Прокат фільму "Песики" триває досі. Про це повідомляє 24 Канал.

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Українська романтична комедія "Песики" приголомшила касовими зборами

Другий тиждень поспіль "Песики" залишаються лідерами прокатного вікенду за проданими квитками, а спеціальні покази за участю акторів і творчої команди в Києві, Дніпрі, Хмельницькому та Івано-Франківську пройшли з аншлагами – були розпродані всі квитки.

Я відчуваю неймовірну підтримку глядачів і безмежно цьому рада. Я дуже самокритична людина, тож хвилювалася, як аудиторія сприйме наше кіно, особливо враховуючи, що це мій дебют на великому екрані. Але заповнені зали, щирі усмішки й теплі відгуки доводять, що все було не даремно, – і це надихає,

– каже Леся Нікітюк.



Леся Нікітюк у фільмі "Песики" / Кадр із фільму

Успіх фільму не обмежується лише Україною – з 13 березня "Песики" стартують в обмеженому прокаті в США та Канаді. Стрічку покажуть, зокрема, в Нью-Йорку, Філадельфії та Тампі та інших містах.

"Песики" – один із найскладніших проєктів студії саме через участь сотні чотирилапих "акторів". Та ми впоралися, і я безмежно пишаюся всією командою. Ми прагнули створити фільм, що відгукнеться в серцях глядачів, подарує позитивні емоції та бодай на дві години допоможе відволіктися від наших реалій. І зважаючи на реакцію аудиторії – нам це вдалося!

– зазначає продюсерка Анна Єлісєєва.



Фільм "Песики" / Кадр із фільму

У центрі сюжету "Песиків" – амбітна кар'єристка Яна, яка через свій характер не може побудувати довготривалі романтичні стосунки.

"Песики": дивіться онлайн трейлер фільму

Однак усе змінюється, коли вона стикається з дивним прокляттям: кожен коханець дівчини перетворюється на песика. Ця незвична ситуація змушує Яну переосмислити своє ставлення до любові й життя.